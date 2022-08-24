Татьяна Грачева с детства занимается танцами. Она даже была педагогом в хореографическом коллективе. Все изменила беда, случившаяся с нашей героиней в 44 года. Из-за страшной болезни ей ампутировали ногу. Муж не выдержал испытания на прочность и ушел, работу пришлось покинуть. Преданными маме остались только дети.
В тот момент казалось, что от главной любви — танцев — придется отказаться навсегда. Татьяна научилась жить в новой реальности, с пониманием, что как раньше уже не будет никогда. Она освоила новую профессию парикмахера и постепенно вернулась к прежнему устроенному быту. Но тоска по танцам так и не отпустила.
«И вот однажды увидела сюжет по телевизору, где рассказывалось про „Танцы без границ“, — вспоминает Татьяна Грачева. — Я узнала, что есть в Омске такая группа, где занимаются и выступают колясочники. 12 лет назад пришла сюда, и до сих пор здесь занимаюсь. Мы тут осваиваем сценические и сюжетные танцы, где учимся показывать характер, эмоции, взаимодействие с партнером. Нельзя думать о танце, как о работе. Это мое вдохновение. Любовь к танцам вернула меня к жизни. Благодаря ним я снова хочу жить и жить красиво!».
Все эти годы Татьяна дважды в неделю приезжает на репетиции в Омск из Азовского района. Женщина выучилась на швею, поэтому все свои сценические наряды придумывает и создает собственноручно.
Сейчас участница проекта #безграничные_возможности 2022 хочет себя попробовать не только в сюжетных и народных танцах, но также и в спортивных бальных танцах. У нее уже был первый опыт. На турнирах Омской области она уверенно держит 2-е место в сольной программе и 3-е место в паре. А на турнире России, проходившем в Тюмени, вошла в десятку лучших. Впереди большие планы. Главный из них — попасть в сборную страны.
«Там участвуют очень сильные ребята, с кого надо брать пример. Еще есть пара из Белоруссии — Киселев и Горчакова — много хорошего у них можно взять, — объясняет Татьяна. — Много для себя делаешь выводов, заимствуешь интересные движения, нужные положения. Глядя на них приобретаешь очень большой опыт. С трудностями справиться легко. Надо принять себя — такой вот, какая я есть. Принять и просто научиться жить. Тогда все становится легче. Я так люблю партнеров, они дают столько эмоций, столько сил! Потому что они во время всего выступления они находятся рядом. Даже, где надо, остановят, подскажут. И вот это взаимодействие помогает справляться со всеми трудностями».
Татьяна Грачева делится: достичь успеха ей помогли большой труд и помощь партнеров, с которыми выступает. А вот, что бы она посоветовала себе, если бы смогла вернуться в самое начало:
«Не опускать руки, быть настойчивей, больше позитива. Я очень часто ставлю себе в пример — если кто-то смог, значит, смогу и я. Надо идти не легкими дорогами, а лучшими дорогами, вдохновляться лучшими достижениями».
Пожелаем Татьяне Грачевой всяческих успехов на ее сложном, но радостном пути!