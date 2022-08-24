Сейчас участница проекта #безграничные_возможности 2022 хочет себя попробовать не только в сюжетных и народных танцах, но также и в спортивных бальных танцах. У нее уже был первый опыт. На турнирах Омской области она уверенно держит 2-е место в сольной программе и 3-е место в паре. А на турнире России, проходившем в Тюмени, вошла в десятку лучших. Впереди большие планы. Главный из них — попасть в сборную страны.