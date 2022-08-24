Свершилось! В Омске положили начало строительству крематория на Левобережье

В пресс-службе мэрии Омска объявили о выдаче разрешения на строительство первого в Омске крематория. Он появится на Левобережье города на улице 3-я Казахстанская.
Проводить работы будет ООО «Феникс». Проект строительства, который разработала компания, получил положительное заключение экспертизы. Предполагается, что компания построит одноэтажное здание общей площадью 1697.4 кв. метров.
Ранее сообщалось, что крематория планировали построить на свободной территории между Западным кладбищем, 3-й Казахстанской улицей и СНТ «Аэрофлот» на Левобережье. В 2020 году строительство оценивали в 176 млн рублей.