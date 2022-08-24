Старики и разбойники. Группу аферистов будут судить за обман омских пенсионеров

Семь участников ОПГ, которые обманывали омских пенсионеров, предстанут перед судом. Следователь областной следственной части СУ УМВД России завершил предварительное расследование по их уголовному делу за мошенничество. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, что злоумышленники звонили пожилым людям и выманивали из них крупные суммы денег. Представляясь родственниками, они говорили, что попали в ДТП и им срочно нужно возместить материальный ущерб пострадавшим. К разговору подключался якобы полицейский и подтверждал происходящее.
Полученные деньги аферисты отправляли на счета кураторов, находившихся в Белгороде и Москве. Потом похищенные средства распределяли в соответствии с указаниями лидеров криминальной схемы. По предварительным данным, они находились на территории Украины. В итоге с помощью такой махинации мошенники обманули восемь омичек на сумму 2,5 миллиона рублей. Однако при обыске у них изъяли порядка 7 млн рублей.
Полицейские задержали участников в разных городах России: Омске, Новосибирске, Прокопьевске, Москве и Белгороде. Какой им грозит срок, будет известно позже. Уголовное дело передано в суд и будет рассмотрено.