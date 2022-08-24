Старики и разбойники. Группу аферистов будут судить за обман омских пенсионеров

Полученные деньги аферисты отправляли на счета кураторов, находившихся в Белгороде и Москве. Потом похищенные средства распределяли в соответствии с указаниями лидеров криминальной схемы. По предварительным данным, они находились на территории Украины. В итоге с помощью такой махинации мошенники обманули восемь омичек на сумму 2,5 миллиона рублей. Однако при обыске у них изъяли порядка 7 млн рублей.