Стало известно, как россияне относятся к результатам приватизации

По мнению многих жителей России, в результате приватизации государственных предприятий многие нынешние олигархи получили свои активы буквально за копейки. В результате, у них все отлично, а миллионы людей еле-еле сводят концы с концами, и это стало кульминацией социальной несправедливости, пишет Pravda.Ru
Социологи выяснили, что большинство жителей страны выступают за систему госпланирования и распределения, при этом рыночные отношения, основанные на частной собственности, поддерживают менее четверти (24%) россиян.
По словам декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерины Безсмертной, государство не получило сколько-нибудь значимого дохода от приватизации из-за инфляции, однако распроданные активы и оценивались ниже балансовой стоимости. А миллионы граждан были поставлены в безвыходное положение и потеряли работу. В связи с этим не особенно ясно, чего именно добивались реформаторы.
Впрочем, многие эксперты полагают, что таким образом новая власть пыталась предотвратить возвращение к государственному штурвалу коммунистов. Иными словами, приватизация была направлена на полное разрушение плановой экономики как инструмента КПСС. Еще в 2016 году за пересмотр итогов данной меры выступали 43% россиян, однако, по мнению специалистов, сделать с этим ничего не получится.
Как пояснил политолог Сергей Марков, этот вопрос время от времени будет подниматься, но форматов для пересмотра просто не существует. И даже если принять во внимание принцип откупного, то люди будут считать, что и откупные уплачены несправедливо — что те, кто приватизировал предприятия, просто чуть-чуть откупились, по минимуму, резюмировал Марков.