Стало известно, как россияне относятся к результатам приватизации

Как пояснил политолог Сергей Марков, этот вопрос время от времени будет подниматься, но форматов для пересмотра просто не существует. И даже если принять во внимание принцип откупного, то люди будут считать, что и откупные уплачены несправедливо — что те, кто приватизировал предприятия, просто чуть-чуть откупились, по минимуму, резюмировал Марков.