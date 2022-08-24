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Специалист дал совет, как защититься от смога

24 августа 09:51
Фото: pxhere.com
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как уберечься от возможных неприятных последствий смога, вызванного пожарами в Рязанской области. Он посоветовал носить защитную маску, которую можно сделать, например, из шарфика или платка, и время от времени ее увлажнять.

Кроме того, как пояснил врач, в такой период безопаснее находится в помещении, а не на улице, так как квартиру можно защитить от проникновения загрязненного воздуха с помощью кондиционера или просто не открывать окна, пишет Pravda.Ru.

Аллерголог отметил, что если долго дышать смогом, то у людей резко возрастают шансы заболеть раком. Кроме того, запах дыма может стать причиной раздражения или спазма дыхательных путей, что нередко приводит к обострению хронических заболеваний органов дыхания, подчеркнул специалист.

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