Путин поддержал требования по утилизации всей упаковки производителями

В своем письме на имя президента Абрамченко попросила поддержать идею о переносе РОП за утилизацию на тех, кто ее производит, пишет rbc.ru.
Кроме того, должна быть исключена возможность исполнения нормативов по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) специально созданными для этого ассоциациями, полагает вице-премьер.
Ответственность за утилизацию всей выпускаемой в России упаковки для товаров Буцаев предлагает установить с 1 января 2025 года. Напомним, нормативы утилизации тары на сегодняшний день — от 10 до 45 процентов.
По мнению руководителя РЭО, благодаря реформе в отрасли можно будет ликвидировать неэффективное администрирование миллионов малых предприятий и организаций, которые используют упаковку. Администрированию будут подлежать в результате примерно 2,5 тысячи ее производителей, заявил Буцаев. Таким образом, удастся в значительной степени упростить процесс функционирования механизма РОП — и для надзорных структур, и для субъектов РОП, подчеркнул он.
Поддержку получила также инициатива о введении 100-процентных нормативов для утилизации упаковки начиная с 2025 года. Буцаев акцентировал внимание на том, что времени на адаптацию к новым условиям будет достаточно. Новшество разрабатывалось с учетом текущей экономической ситуации, отметил глава РЭО.
«Как итог была поставлена окончательная точка в вопросе участия специально созданных ассоциаций в исполнении РОП. Этот вариант исполнения обязанности товаропроизводителей по утилизации давно показал свою неэффективность, — заявил Буцаев. — Исключение ассоциаций из механизма РОП позволяет обелить его и избавиться от практики липовых сертификатов и якобы утилизации, которая происходит только по документам, а на деле отходы выбрасываются на свалку, а не перерабатываются».