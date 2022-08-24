Путин поддержал требования по утилизации всей упаковки производителями

«Как итог была поставлена окончательная точка в вопросе участия специально созданных ассоциаций в исполнении РОП. Этот вариант исполнения обязанности товаропроизводителей по утилизации давно показал свою неэффективность, — заявил Буцаев. — Исключение ассоциаций из механизма РОП позволяет обелить его и избавиться от практики липовых сертификатов и якобы утилизации, которая происходит только по документам, а на деле отходы выбрасываются на свалку, а не перерабатываются».