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Ощутили заранее. Омичи снова столкнулись с выбросами по время режима НМУ

24 августа 01:36
Фото: 1MI

Омск в очередной раз накрыл ночной смог

В соцсетях многочисленные жалобы на неприятные запахи.

Вчера вечером, 23 августа, в Омске снова объявили режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Режим НМУ должен продлиться до 11:00 24 августа. Во время него горожане часто чувствуют неприятные запахи. Это связано с тем, что вредные вещества плохо рассеиваются.

В паблике «Проект «Дыши» Омск» жители рассказали, что почувствовали изменения в качестве воздуха за час до наступления режима НМУ. Они почувствовали запах жженой резины, гари и химии. Выбросы ощущались на улице Красный Путь, Краснознаменной, Завертяева, 22 Апреля, 10 лет Октября, Харьковской, а также в Амуре и Старом Кировске.

Фото: Город55
#Вероника Жукова#Общество#Омск#Выбросы#Соцсети
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