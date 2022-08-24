Ощутили заранее. Омичи снова столкнулись с выбросами по время режима НМУ

В паблике «Проект «Дыши» Омск» жители рассказали, что почувствовали изменения в качестве воздуха за час до наступления режима НМУ. Они почувствовали запах жженой резины, гари и химии. Выбросы ощущались на улице Красный Путь, Краснознаменной, Завертяева, 22 Апреля, 10 лет Октября, Харьковской, а также в Амуре и Старом Кировске.