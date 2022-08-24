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Опасные Нефтяники. В Омске толпа пьяных парней избила и ограбила прохожего

24 августа 06:07
Фото: 1MI

В Омске пьяная толпа избила прохожего

Молодые люди требовали у незнакомца деньги, а потом перешли к грубой силе.

Минувшей ночью в омских Нефтяниках толпа молодых людей напала на прохожего, который отправился в киоск на остановке. Возле киоска пьяные парни начали требовать у омича деньги, а после того, как омич отказал им, один из толпы ударил мужчину по лицу.

Омич потерял сознание, а когда пришел в себя, не нашел в кармане брюк телефона стоимостью 16 тыс рублей, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области. 

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и предложили омичу вместе поискать нападавших. Примерно через час в одном из соседних дворов полицейские нашли компанию пьяных омичей в том же составе. 

Оказалось, что всем парням в компании около 20 лет. Активнее всего в потасовке участвовал 21-летнйи омич: именно он ударил мужчину по лицу и забрал телефон, а затем сдал гаджет в ломбард за 1 500 рублей. Деньги омич потратил на алкоголь, который тут же распил с друзьями.

Отмечается, что ранее омич был судим за кражу, теперь же ему придется отвечать перед судом по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Омичу грозит до 7 лет колонии, добавили в омской полиции. 

#Ольга Акамова#Нападение#Омск#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Нападене#Грабеж
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