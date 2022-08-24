Опасные Нефтяники. В Омске толпа пьяных парней избила и ограбила прохожего

Оказалось, что всем парням в компании около 20 лет. Активнее всего в потасовке участвовал 21-летнйи омич: именно он ударил мужчину по лицу и забрал телефон, а затем сдал гаджет в ломбард за 1 500 рублей. Деньги омич потратил на алкоголь, который тут же распил с друзьями.