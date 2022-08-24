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Омский ЛВЗ «ОША» пытаются продать за треть от цены

24 августа 10:02
Фото: 1MI
Стоимость имущественного комплекса может упасть еще сильнее.

На портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве появилось очередное сообщение о попытке продать имущественный комплекс ЛВЗ «ОША». На этот раз его выставили на торги по цене, втрое ниже первоначальной — всего за 114 млн рублей вместо 365 млн рублей год назад.

Но и это не предел: согласно условиям торгов, каждую неделю цена лота будет снижаться еще на 5% и может дойти до 68 млн рублей, если имущественный комплекс так и не дождется покупателя.

Здание ЛВЗ «Оша» находится на улице 22 Партсъезда, 101 в Омске. В стоимость входит как несколько зданий, так и оборудование внутри них.

Напомним, банкротство омского ЛВЗ «ОША» началось в декабре 2019 года, и до сих пор имущество завода не могут распродать.

#Ольга Акамова#Омск#Экономика#Новости#Омская область#Лвз оша#ОША#Продажа
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