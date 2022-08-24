Омский ЛВЗ «ОША» пытаются продать за треть от цены

На портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве появилось очередное сообщение о попытке продать имущественный комплекс ЛВЗ «ОША». На этот раз его выставили на торги по цене, втрое ниже первоначальной — всего за 114 млн рублей вместо 365 млн рублей год назад.