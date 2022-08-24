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Омичку объявили в розыск после пропажи мобильного у продавца

24 августа 04:01
Фото: 1MI
Женщина подозревают в том, что телефон забрала она.

Омская полиция объявила в розыск женщину, которая подозревается в краже мобильного телефона. В полицию обратился продавец магазина, расположенного на улице Пушкина. Он рассказал, что неизвестный украл ее телефон стоимостью 15 тыс рублей. Женщина случайно забыла его на витрине.

Сотрудники УМВД просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в торговом зале. На кадры попала женщина, предположительно забравшая мобильный телефон. Сообщить информацию о подозреваемой нужно по телефонам 79-32-02 или 8-950-331-30-10.

#Вероника Жукова#Новости#Общество#Омск#Полиция#Розыск
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