Омичку объявили в розыск после пропажи мобильного у продавца

Омская полиция объявила в розыск женщину, которая подозревается в краже мобильного телефона. В полицию обратился продавец магазина, расположенного на улице Пушкина. Он рассказал, что неизвестный украл ее телефон стоимостью 15 тыс рублей. Женщина случайно забыла его на витрине.
Сотрудники УМВД просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в торговом зале. На кадры попала женщина, предположительно забравшая мобильный телефон. Сообщить информацию о подозреваемой нужно по телефонам 79-32-02 или 8-950-331-30-10.