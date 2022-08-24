Омичку объявили в розыск после пропажи мобильного у продавца

Омская полиция объявила в розыск женщину, которая подозревается в краже мобильного телефона. В полицию обратился продавец магазина, расположенного на улице Пушкина. Он рассказал, что неизвестный украл ее телефон стоимостью 15 тыс рублей. Женщина случайно забыла его на витрине.