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Омичи обнаружили электросамокаты на пороге собственного дома

24 августа 02:26
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на электросамокаты, брошенные у подъезда

Горожане неприятно удивились, когда увидели электросамокаты, которые мешают попасть в дом.

Вчера, 23 августа, сразу в нескольких омских пабликах появилась фотография, которая жутко возмутила омичей. На снимке – электросамокаты, которые оставили возле двери в подъезд. Самокаты находятся очень близко к двери, из-за чего жителям неудобно как заходить внутрь, так и выходить наружу. Омичи заявили, что те, кто оставил самокаты, могли не мелочиться и сразу закатить их в подъезд.

В комментариях мнения жителей разделились. Одни предположили, что такие вещи устраивает компания-конкурент, чтобы усилить недовольство со стороны горожан. Другие же рассказали, что дом, у которого оставили самокаты, является аварийным. И жители пытаются привлечь внимание к этой проблеме всеми возможными способами.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Самокаты
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