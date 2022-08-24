Омичи обнаружили электросамокаты на пороге собственного дома

Вчера, 23 августа, сразу в нескольких омских пабликах появилась фотография, которая жутко возмутила омичей. На снимке – электросамокаты, которые оставили возле двери в подъезд. Самокаты находятся очень близко к двери, из-за чего жителям неудобно как заходить внутрь, так и выходить наружу. Омичи заявили, что те, кто оставил самокаты, могли не мелочиться и сразу закатить их в подъезд.
В комментариях мнения жителей разделились. Одни предположили, что такие вещи устраивает компания-конкурент, чтобы усилить недовольство со стороны горожан. Другие же рассказали, что дом, у которого оставили самокаты, является аварийным. И жители пытаются привлечь внимание к этой проблеме всеми возможными способами.