Омич сходил в гости и обокрал инвалида второй группы

В Омске вынесли приговор 36-летнему жителю Советского округа. Он обвиняется в краже с причинением значительного ущерба. Инцидент произошел 6 января 2022 года. В этот день ранее судимый мужчина находился в гостях у своего знакомого, который был инвалидом второй группы.