Омич сходил в гости и обокрал инвалида второй группы

В Омске вынесли приговор 36-летнему жителю Советского округа. Он обвиняется в краже с причинением значительного ущерба. Инцидент произошел 6 января 2022 года. В этот день ранее судимый мужчина находился в гостях у своего знакомого, который был инвалидом второй группы.
Когда подсудимый уходил домой, он забрал из ящика комода чужие 40 тыс рублей. Суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск прокурора о компенсации причиненного вреда в размере 40 тыс рублей. Решение суда еще не вступило в силу.