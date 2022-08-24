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Омич сходил в гости и обокрал инвалида второй группы

24 августа 08:14
Фото: 1MI

В Омске мужчина украл у инвалида второй группы 40 тысяч рублей

Мужчина пришел к гости к знакомому, а когда уходил, украл у него деньги.

В Омске вынесли приговор 36-летнему жителю Советского округа. Он обвиняется в краже с причинением значительного ущерба. Инцидент произошел 6 января 2022 года. В этот день ранее судимый мужчина находился в гостях у своего знакомого, который был инвалидом второй группы.

Когда подсудимый уходил домой, он забрал из ящика комода чужие 40 тыс рублей. Суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск прокурора о компенсации причиненного вреда в размере 40 тыс рублей. Решение суда еще не вступило в силу.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Приговор
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