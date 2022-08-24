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Омич Александр Шлеменко выступит на важном поединке

24 августа 05:25
Фото: правительство Омской области

Омский боец Шлеменко сразится с сербом Александром Иличем

В Екатеринбурге пройдет турнир по кикбоксингу и смешанным единоборствам.

В пятницу, 26 августа, в Екатеринбурге пройдет 12-й турнир по кикбоксингу и смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship. Между собой сразятся спортсмены из России, Бразилии, Швейцарии, Грузии и Сербии.

В главном бою встретятся омский боец Александр Шлеменко и Александр Илич из Сербии. Они проведут поединок в среднем весе (до 83.9 кг). Изначально омич должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым, но из-за того, что тот сейчас восстанавливается после травмы, встречу решили перенести.

Турнир начнется в 20:30 по омскому времени, его можно будет увидеть на телеканале «Удар» и РЕН-ТВ.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Екатеринбург#Александр Шлеменко
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