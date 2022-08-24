В пятницу, 26 августа, в Екатеринбурге пройдет 12-й турнир по кикбоксингу и смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship. Между собой сразятся спортсмены из России, Бразилии, Швейцарии, Грузии и Сербии.
В главном бою встретятся омский боец Александр Шлеменко и Александр Илич из Сербии. Они проведут поединок в среднем весе (до 83.9 кг). Изначально омич должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым, но из-за того, что тот сейчас восстанавливается после травмы, встречу решили перенести.
Турнир начнется в 20:30 по омскому времени, его можно будет увидеть на телеканале «Удар» и РЕН-ТВ.