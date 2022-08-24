В главном бою встретятся омский боец Александр Шлеменко и Александр Илич из Сербии. Они проведут поединок в среднем весе (до 83.9 кг). Изначально омич должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым, но из-за того, что тот сейчас восстанавливается после травмы, встречу решили перенести.