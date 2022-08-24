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Не все потеряно. Назван приблизительный срок открытия ИКЕА в Омске

24 августа 13:46
Фото: Город55

ИКЕА планирует открыть магазины в России в течение двух лет

Есть вероятность, что магазины шведского бренда закрылись не навсегда.

ИКЕА планирует возобновить открытие своих магазинов в России, в том числе в Омске, в двухлетний срок. Компания не собирается продавать бизнес в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. К работе смогут вернуться около 700 сотрудников.

Правда, пока нет информации, будет ли ИКЕА выплачивать зарплату своим сотрудникам после прекращения работы в магазинах.

На данный момент магазин ИКЕА в Омске закрыт. Не так давно на официальном сайте компании сообщили, что онлайн-продажа товаров для покупателей и корпоративных клиентов полностью завершена.

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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Новости#Омск#Магазин#Закрытие магазина "IKEA"#Главное
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