Не все потеряно. Назван приблизительный срок открытия ИКЕА в Омске

ИКЕА планирует возобновить открытие своих магазинов в России, в том числе в Омске, в двухлетний срок. Компания не собирается продавать бизнес в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. К работе смогут вернуться около 700 сотрудников.