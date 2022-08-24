Не все потеряно. Назван приблизительный срок открытия ИКЕА в Омске

ИКЕА планирует возобновить открытие своих магазинов в России, в том числе в Омске, в двухлетний срок. Компания не собирается продавать бизнес в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. К работе смогут вернуться около 700 сотрудников.
Правда, пока нет информации, будет ли ИКЕА выплачивать зарплату своим сотрудникам после прекращения работы в магазинах.
На данный момент магазин ИКЕА в Омске закрыт. Не так давно на официальном сайте компании сообщили, что онлайн-продажа товаров для покупателей и корпоративных клиентов полностью завершена.