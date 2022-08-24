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Не рассчитал силы. Омич потерял связь с близкими после ночи с двумя незнакомками

24 августа 11:43
Фото: 1MI

Омич лишился телефона и колонки после ночи с двумя незнакомками

Мужчина уснул вместе с женщинами, а проснулся без них и без гаджетов.

В полицию с заявлением о краже обратился 40-летний омич. Он рассказал правоохранителям, что после ночи с двумя незнакомками лишился телефона и портативной колонки общей стоимостью около 15 тыс рублей.

Накануне вечером мужчина вместе с женщинами отдыхал в гостиничном комплексе на улице Кирова, где они в компании распивали спиртное. Мужчина уснул, а когда проснулся, ни женщин, ни гаджетов рядом не было.

Женщин пока не разыскали, но они попали на камеры видеонаблюдения в магазине на той же улице Кирова. Гражданки покупали алкоголь. Омичей просят сообщить любую информацию об их местонахождении в полицию по телефонам 79-34-02, 8-965-975-19-11 или 102.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Кража#Алкоголь#Розыск#Видео
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