Нарушили все, что могли. Пьяные омичи на тракторе поехали сдавать металлолом

За рулем трактора Т-40 находился 41-летний омич, в кабине с ним сидел односельчанин и еще один попутчик — в прицепе. На дороге трактор заметили полицейские: техника ехала по обочине и не слишком ровно, и потому правоохранители решили проверить водителя.