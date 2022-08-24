Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Нарушили все, что могли. Пьяные омичи на тракторе поехали сдавать металлолом

24 августа 06:56
Фото: 55.мвд.рф

В Омской области остановили трактор с пьяным водителем и металлоломом

Омичи ехали на железнодорожную станцию, чтобы заработать.

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали о пьяном трактористе, который вместе с приятелями поехал с металлоломом на железнодорожную станцию в Называевском районе. Мужчины демонтировали металлические конструкции на приусадебном участке владельца трактора и решили заработать на них.

За рулем трактора Т-40 находился 41-летний омич, в кабине с ним сидел односельчанин и еще один попутчик — в прицепе. На дороге трактор заметили полицейские: техника ехала по обочине и не слишком ровно, и потому правоохранители решили проверить водителя.

Их сомнения оправдались: алкотектор показал 2,314 мг/л — сильную степень опьянения. Вдобавок к этому на тракторе не было опознавательных знаков, техника также не стоит на учете.

Мужчину отстранили от управления трактором, технику отправили на спецстоянку. На водителя завели сразу несколько протоколов, в том числе за перевозку людей вне кабины трактора, отсутствие регистрации ТС и управление трактором в пьяном виде. 

#Ольга Акамова#Омск#Происшествия#Новости#Омская область#Авария#Трактор#Пьяный водитель#Видео
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10