Нарушили все, что могли. Пьяные омичи на тракторе поехали сдавать металлолом

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали о пьяном трактористе, который вместе с приятелями поехал с металлоломом на железнодорожную станцию в Называевском районе. Мужчины демонтировали металлические конструкции на приусадебном участке владельца трактора и решили заработать на них.
За рулем трактора Т-40 находился 41-летний омич, в кабине с ним сидел односельчанин и еще один попутчик — в прицепе. На дороге трактор заметили полицейские: техника ехала по обочине и не слишком ровно, и потому правоохранители решили проверить водителя.
Их сомнения оправдались: алкотектор показал 2,314 мг/л — сильную степень опьянения. Вдобавок к этому на тракторе не было опознавательных знаков, техника также не стоит на учете.
Мужчину отстранили от управления трактором, технику отправили на спецстоянку. На водителя завели сразу несколько протоколов, в том числе за перевозку людей вне кабины трактора, отсутствие регистрации ТС и управление трактором в пьяном виде.