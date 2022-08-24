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На развитие туризма в России выделят более 5 млрд рублей

24 августа 11:46
Фото: 1MI
Средства будут направлены в 48 регионов страны.

Регионы России получат 5,3 млрд рублей на развитие туризма, пишет 360tv.ru, ссылаясь на заявление, которое сделала в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова. Средства будут выделены в виде грантовой поддержки.

Как отметила глава Ростуризма, в 2023 году планируется оказать финансовую поддержку не менее 1 тыс. проектам. Три миллиарда рублей будет выделено на развитие и обустройство пляжных зон на берегах водоемов, а также на организацию туристических маршрутов. На организацию кемпингов направят 700 млрд рублей.

На 1,5 млрд рублей закупят туристическое оборудование, отдельная сумма предусмотрена для развития туристской среды для людей с ОВЗ.

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