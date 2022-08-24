На развитие туризма в России выделят более 5 млрд рублей

Как отметила глава Ростуризма, в 2023 году планируется оказать финансовую поддержку не менее 1 тыс. проектам. Три миллиарда рублей будет выделено на развитие и обустройство пляжных зон на берегах водоемов, а также на организацию туристических маршрутов. На организацию кемпингов направят 700 млрд рублей.