Муж вице-миссис Вселенная через суд пытался стать кандидатом в омские депутаты

23 августа Кировский районный суд рассмотрел административное дело по иску несостоявшегося кандидата в депутаты Омского горсовета. По данным Города55, речь идет об Андрее Рягузове, экс-кандидате в мэры Омска и супруге первой вице-миссис Вселенная Ирины Рягузовой. Он пытался оспорить решение Территориальной избирательной комиссии Кировского округа об отказе в регистрации на выборы.
Рягузов не согласился с тем, что ТИК «забраковал» часть представленных им подписей избирателей. Он представил подписные листы с максимально допустимым количеством подписей — 119. После проверки 20 из них признали недействительными, а оставшихся оказалось недостаточно для регистрации кандидатом, сообщили в пресс-службе суда.
Правда, включиться в выборную гонку через суд у него удалось. Кировский райсуд отказался признать представленные подписи достоверными и отказал в его иске.
Напомним, к выборам в Омске не допустили 11 кандидатов, в том числе Рягузова. Ранее сообщалось, что у кандидата была судимость.