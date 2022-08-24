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Муж вице-миссис Вселенная через суд пытался стать кандидатом в омские депутаты

24 августа 12:52
Фото: 1MI

Омский самовыдвиженец пытался оспорить в суде отказ в допуске на выборы в горсовет

Андрей Рягузов не согласился с решением ТИК не регистрировать его на выборы из-за недостоверных подписей.

23 августа Кировский районный суд рассмотрел административное дело по иску несостоявшегося кандидата в депутаты Омского горсовета. По данным Города55, речь идет об Андрее Рягузове, экс-кандидате в мэры Омска и супруге первой вице-миссис Вселенная Ирины Рягузовой. Он пытался оспорить решение Территориальной избирательной комиссии Кировского округа об отказе в регистрации на выборы.

Рягузов не согласился с тем, что ТИК «забраковал» часть представленных им подписей избирателей. Он представил подписные листы с максимально допустимым количеством подписей — 119. После проверки 20 из них признали недействительными, а оставшихся оказалось недостаточно для регистрации кандидатом, сообщили в пресс-службе суда.

Правда, включиться в выборную гонку через суд у него удалось. Кировский райсуд отказался признать представленные подписи достоверными и отказал в его иске.

Напомним, к выборам в Омске не допустили 11 кандидатов, в том числе Рягузова. Ранее сообщалось, что у кандидата была судимость.

#Выборы#Выборы в Омский горсовет - 2022#Кандидаты#Андрей Рягузов#Новости#Ольга Цветатий
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