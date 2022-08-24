Муж вице-миссис Вселенная через суд пытался стать кандидатом в омские депутаты

Рягузов не согласился с тем, что ТИК «забраковал» часть представленных им подписей избирателей. Он представил подписные листы с максимально допустимым количеством подписей — 119. После проверки 20 из них признали недействительными, а оставшихся оказалось недостаточно для регистрации кандидатом, сообщили в пресс-службе суда.