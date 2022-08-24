Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Иностранца лишили ВНЖ за незаконный сброс отходов в Московской области

24 августа 11:49
Фото: piqsels.com
Иностранному гражданину запретили въезд на территорию РФ.

Гражданину иностранного государства власти запретили въезжать в Россию за незаконный вывоз отходов в Московской области, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на заявление заместителя экологии и природопользования Московского региона Вадима Воронцова. Иностранец дважды попадался на нарушении закона, найти его получилось благодаря использованию современных технологий.

Как сообщил заместитель министра, иностранца два раза привлекали к административной ответственности за перевозку отходов строительства без талона. Вынесенное решение позволило направить материалы для принятия решения о депортации иностранного гражданина.

По словам нарушителя, он собирается выехать с территории РФ по предписанию, однако позднее намерен вернуться. Решение он может обжаловать только после того, как покинет Россию. Выехать за пределы РФ он обязан в течение 15 дней, в противном случае его ждет депортация без права на обратный въезд. 

Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10