Иностранца лишили ВНЖ за незаконный сброс отходов в Московской области

По словам нарушителя, он собирается выехать с территории РФ по предписанию, однако позднее намерен вернуться. Решение он может обжаловать только после того, как покинет Россию. Выехать за пределы РФ он обязан в течение 15 дней, в противном случае его ждет депортация без права на обратный въезд.