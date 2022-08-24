Иностранца лишили ВНЖ за незаконный сброс отходов в Московской области

Гражданину иностранного государства власти запретили въезжать в Россию за незаконный вывоз отходов в Московской области, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на заявление заместителя экологии и природопользования Московского региона Вадима Воронцова. Иностранец дважды попадался на нарушении закона, найти его получилось благодаря использованию современных технологий.
Как сообщил заместитель министра, иностранца два раза привлекали к административной ответственности за перевозку отходов строительства без талона. Вынесенное решение позволило направить материалы для принятия решения о депортации иностранного гражданина.
По словам нарушителя, он собирается выехать с территории РФ по предписанию, однако позднее намерен вернуться. Решение он может обжаловать только после того, как покинет Россию. Выехать за пределы РФ он обязан в течение 15 дней, в противном случае его ждет депортация без права на обратный въезд.