Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с премьер-министром Армении

Губернатор Омской области и премьер-министр Армении проговорили возможность поставки в Армению пшеницы, ячменя и масличных культур. Кроме того, омские предприятия сельхозмашиностроения готовы предложить армянским аграриям широкую линейку техники.
Не оставили без внимания и омских промышленников. Они смогут удовлетворить спрос армянских предприятий на различное оборудование. Нефтехимические предприятия могут поставлять больше изделий из полимеров, пропилена и пластмасс, шин и каучука.
«С премьер-министром мы также говорили о необходимости запуска прямого авиарейса из Омска в Ереван. Это позволит придать дополнительный импульс развитию туризма и торгово-экономических отношений, что в итоге может привести к росту объёма товарооборота», — отметил Александр Бурков.
Напомним, что в апреле этого года Александр Бурков обсудил направления сотрудничества с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.