Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с премьер-министром Армении

24 августа 14:57
Фото: Правительство Омской области
На встрече стороны обсудили вопросы, связанные с сельским хозяйством, строительством, культурой и спортом.

Губернатор Омской области и премьер-министр Армении проговорили возможность поставки в Армению пшеницы, ячменя и масличных культур. Кроме того, омские предприятия сельхозмашиностроения готовы предложить армянским аграриям широкую линейку техники.

Не оставили без внимания и омских промышленников. Они смогут удовлетворить спрос армянских предприятий на различное оборудование. Нефтехимические предприятия могут поставлять больше изделий из полимеров, пропилена и пластмасс, шин и каучука.

«С премьер-министром мы также говорили о необходимости запуска прямого авиарейса из Омска в Ереван. Это позволит придать дополнительный импульс развитию туризма и торгово-экономических отношений, что в итоге может привести к росту объёма товарооборота», — отметил Александр Бурков.

Напомним, что в апреле этого года Александр Бурков обсудил направления сотрудничества с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Александр Бурков#Встреча с губернатором#Промышленность#Самолеты
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10