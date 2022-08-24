Эндокринолог рассказала о способах снижения уровня холестерина

Филиппова отметила, что основным компонентом питания должны стать продукты, содержащие клетчатку: свежие овощи и фрукты, зелень, семена, крупы, семечки, орехи. Также необходимо добавлять в рацион масло, такое как подсолнечное, оливковое, льняное, кунжутное и другие. По словам диетолога, замечательно, если человек будет включать в ежедневный рацион два-три вида масла, которые можно чередовать между собой.