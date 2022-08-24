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Эндокринолог рассказала о способах снижения уровня холестерина

24 августа 09:26
Фото: piqsels.com
По словам эндокринолога-диетолога Татьяны Филипповой, для снижения уровня холестерина нужна коррекция рациона, а также изменение образа жизни в целом.

Она пояснила, что на уровень холестерина в крови оказывают влияние питание, физическая активность, прием лекарств, соблюдение режима и др. И желаемого эффекта можно добиться, лишь внеся корректировки во все перечисленные факторы, пишет iz.ru со ссылкой на «Вечернюю Москву».

Филиппова отметила, что основным компонентом питания должны стать продукты, содержащие клетчатку: свежие овощи и фрукты, зелень, семена, крупы, семечки, орехи. Также необходимо добавлять в рацион масло, такое как подсолнечное, оливковое, льняное, кунжутное и другие. По словам диетолога, замечательно, если человек будет включать в ежедневный рацион два-три вида масла, которые можно чередовать между собой. 

 

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