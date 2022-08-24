Эксперт прокомментировала предложение депутата Милонова о сертификации игрушек

По словам психолога, у современных детей совсем другие критерии красоты, пишет Pravda.Ru со ссылкой на интернет-издание «Подмосковье Сегодня».
Она пояснила, что Хагги Вагги и серия фэшн-кукол «Монстр Хай», которые стоят по две-три тысячи рублей, не пугают ребят. И по российскому законодательству товары для детей должны быть лишь физически безопасными.
Тогда как юные граждане стремятся ощутить себя сказочными героями и обладать теми же признаками, что и из любимые куклы — татуировками, пирсингом и последствиями от косметических операций, резюмировала Ангелина Светлова.