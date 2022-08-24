Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперт прокомментировала предложение депутата Милонова о сертификации игрушек

24 августа 09:44
Фото: piqsels.com
Психолог Ангелина Светлова высказалась по поводу инициативы парламентария Виталия Милонова о вводе сертификации игрушек для детей, чтобы последние не наносили вреда внутреннему миру несовершеннолетних россиян.

По словам психолога, у современных детей совсем другие критерии красоты, пишет Pravda.Ru со ссылкой на интернет-издание «Подмосковье Сегодня». 

Она пояснила, что Хагги Вагги и серия фэшн-кукол «Монстр Хай», которые стоят по две-три тысячи рублей, не пугают ребят. И по российскому законодательству товары для детей должны быть лишь физически безопасными.

Тогда как юные граждане стремятся ощутить себя сказочными героями и обладать теми же признаками, что и из любимые куклы — татуировками, пирсингом и последствиями от косметических операций, резюмировала Ангелина Светлова.

Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10