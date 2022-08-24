Детский сад на болоте, новости об ИКЕА и сборы в школу. Омск в среду

Новость № 1. Уголовная. Детский сад на 1-й Станционной построили на болоте и не задумались о последствиях. Сразу после открытия здание начало подтапливать грунтовыми водами, стены покрылись плесенью и детсад пришлось закрыть. Теперь на чиновников департамента строительства, а также департамента архитектуры и градостроительства заводят уголовное дело. Подробности читайте ниже.
Новость № 2. Кусающаяся. В этом году собрать ребенка в школу будет дорого. Цена выросла на все категории школьных принадлежностей и одежду. Какие вещи подорожали больше всего и как сэкономить, в нашем материале ниже.
Новость № 3. Радостная. Любителям магазина IKEA не стоит расстраиваться, потому что появилась информация о планах открытия магазинов по всей России. Свой бизнес компания продавать не собирается. Какие установлены сроки, мы рассказали в нашем материале.