Депутаты Омского горсовета проверили ход благоустройства отдаленных территорий

Осмотр территории начали с места, где недавно на средства мецената установили новый флагшток. Здесь в теплую погоду будут проводиться линейки с поднятием флага. Зимой это мероприятие перенесут в специальное место для линеек внутри школы. Здесь же в этом году появился своеобразный стенд почета — с международными кубками, завоеванными ФК «Локомотив» имени Портнова, который базируется в школе № 107. На местном стадионе уже более 20 лет проводится школьный Кубок надежд.