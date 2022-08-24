Депутаты Омского горсовета проверили ход благоустройства отдаленных территорий

Спикер Омского горсовета Владимир Корбут и его заместитель Виталий Путинцев продолжили инспектировать объекты, которые приводятся в порядок за счет бюджетных средств.
Второй день объезда начали со школы № 107. Здесь к ним присоединился депутат Андрей Бондаренко.
Осмотр территории начали с места, где недавно на средства мецената установили новый флагшток. Здесь в теплую погоду будут проводиться линейки с поднятием флага. Зимой это мероприятие перенесут в специальное место для линеек внутри школы. Здесь же в этом году появился своеобразный стенд почета — с международными кубками, завоеванными ФК «Локомотив» имени Портнова, который базируется в школе № 107. На местном стадионе уже более 20 лет проводится школьный Кубок надежд.
В этом году в учебном заведении сделали косметический ремонт в кабинетах и помещениях для отдыха. Также появился кабинет для советника директора.
В этом образовательном учреждении совмещены школа и детский сад. Это дает дополнительные преимущества, считает директор Татьяна Пуха:
«Когда я стала директором, в школе было 630 детей и она практически вымирала. Сейчас 1500 детей. Во-первых, мы немного поменяли ракурс развития образования, стали вводить инновации, открыли кружок электротехники, шахматный клуб, — рассказывает директор. — У нас очень большая внеурочная деятельность. Родители ведут к нам детей на учителей, на тренера. Во-вторых, удобная логистика: старший ребенок заходит в школу, младший — в садик. В этом году у нас достойные результаты — впервые стобалльник по русскому языку. Поступление в вузы — 100%. Последнее время поступают в Москву и Питер. Мы открыли кружок радиоэлектроники, есть ранняя профориентация. Меценат полностью оснастил школу ноутбуками и микросхемами. Ребята учатся программировать. Мы ввели дополнительный курс по информатике, где можно изучить простейшие языки программирования».
В этом году из бюджета выделили средства на ремонт душевых кабин и раздевалок в спортзале. Также приводят в соответствие с требованиями Роспотребнадзора и пищеблок в столовой. Директор надеется, что к 1 Сентября получится исправить все предписания надзорных органов. В этом году в школу пойдут 180 первоклассников.
В школе № 104 тоже повсеместно сделан косметический ремонт. Также частично поменяли двери и окна. Школе 65 лет, поэтому понятно, что в таком здании нельзя обойтись без нареканий от пожарных и других надзорных ведомств. В этом году образовательному учреждению выделили 400 тысяч рублей на устранение всех недочетов. Руководство школы надеется справиться с этим оперативно.
«Работа, которая проделана в этом году, достаточно большая — и по человеческим ресурсам, и по финансовым, — говорит спикер Омского горсовета Владимир Корбут. — Самое главное — мы видим, что надо продолжать двигаться в этом направлении. При посещении образовательных учреждений мы видим, что устранены не все предприсания от надзорных органов. Есть достаточно „возрастные“ здания. Им 65 и более лет. К ним необходим особый подход. Внимание важно уделять отдаленным территориям города, где есть затруднения с педагогическим составом и доступностью окружающей среды. По комфорту и самое главное — безопасности. Детям приходится переходить дорогу, нужны светофоры. Поэтому, вникая в те нужды, которые сейчас есть на образовательных территориях, мы заодно сразу планируем работу на будущие годы, чтобы город с каждым разом становился все краше и привлекательнее».
В этом году в рамках федеральной программы «Цифровая образовательная среда» школа получила три мультимедийные доски. Для работы с ними были полностью оснащены кабинеты. Существует план работы, по которому приобретают компьютеры для педагогов.
Но есть и проблемы. Из-за того, что школа № 104 практически единственное среднее образовательное учреждение на этой отдаленной территории, она заполнена под завязку. 982 учащихся, которые занимаются в две смены. Это вдвое больше нормативов, при строительстве школа была запланирована на 540 детей. Однако со всеми трудностями здесь стараются справляться своими силами.
«Наша школа абсолютно готова к новому учебному году, — говорит директор школы № 104 Марина Рябикова. За это лето не только педагогический коллектив готовился к работе по новым педагогическим стандартам, но и все наши все технические работники. Благодаря нашим социальным партнерам, нашим родителям мы подготовили наше образовательное учреждение в техническом плане. Отремонтированы абсолютно все кабинеты, все наши здания. Благодаря средствам, выделенным горсоветом, была устранена часть предписаний пожарной инспекции, вставлены три двери, два окна и достроен кабинет для советника директора. Школа готова встречать учеников в чистых, светлых кабинетах».
Также депутаты проверили, как идет благоустройство общественных пространств на деньги, которые выделяются из бюджета.
В сквере Красной Звезды в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» идет уже второй этап реконструкции. В прошлом году здесь появилась детская площадка, скамьи и урны. Также было проведено освещение, заасфальтированы тротуары и устроены газоны и клумбы.
В этом году подрядчик завершает работу над реконструкцией входной группы сквера. Уже можно опробовать беговую дорожку и тренажеры на крытой спортплощадке — там теперь можно заниматься в любую погоду.
Гарантия в зависимости от вида работ на этой территории — от 3 до 5 лет.
«Самое главное, что работы производятся качественно, считает Владимир Корбут. — Когда объекты совершенствуются не за один год, а в несколько очередей, можно говорить о комплексном подходе. Если сделали освещение, скамьи, даже впервые в городе крутую спортплощадку, это будет делаться и во всем городе. Опять-таки больные вопросы — это общественные туалеты в таких местах».
В микрорайоне Входном также в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустраивают сразу две микротерритории. Работы на первой — возле дома № 19/2. Внутри двора работы уже подходит к концу. Здесь появились ровные проезды и новая просторная парковка. За домом появится уютная зеленая зона. В этом году здесь будут заасфальтированы пешеходные тропинки. В будущем подрядчик обещает создать зоны отдыха с 20 скамьями, урнами и малыми архитектурными формами. Затраты на проект — порядка 5 млн рублей.
Вторая территория во Входном — возле дома № 31. Там запланирована еще и детская площадка. На благоустройство этого места в бюджете предусмотрено 1.5 млн рублей. Подрядчик у обоих территорий один — компания «Стройсервис».
«В принципе, пока подрядчик двигается в графике, — говорит глава Ленинского административного округа Омска Дмитрий Зярко. — Подрядчик заканчивает работы на этой площадке и переходит на вторую. Там сейчас выполнены подготовительные мероприятия — снят старый асфальт, выбран грунт, установлены поребрики. Везде у нас по Ленинскому округу установлены сроки сдачи 1 сентября. Но, к сожалению, не везде подрядчик успеет непосредственно к этой дате. Но мы всячески будем его побуждать совершить небольшой трудовой подвиг».
«Вот эти объезды дают очень многое для понимания жизни города. Сегодня мы посмотрели на примере поселка Входного проблематику удаленных территорий, которых в Омске много, — подвел предварительные итоги объезда вице-спикер горсовета Виталий Путинцев. — Это тот же Входной, Дальний, Черемуховское, Светлый.
И проблематика примерно везде одинаковая. Это слабое полицейское прикрытие, слабое медобслуживание. Вроде бы поликлиника есть, но для банальной сдачи анализов необходимо ехать в город. Очень сильно не укомплектована школа, которая на том же Входном достаточно уникальна. Это школа и два детских садика вместе под одним общим руководством. Это хорошо. Но школа не укомплектована преподавательским составом.
2 августа губернатор проводил объезд Ленинского округа. Он уже тогда дал указания присутствовавшему там мэру Сергею Шелесту и депутатам продумать программу именно по удаленным территориям. Я предполагаю, что здесь должна быть и зарплата для тех же учителей и медработников.
Очень много вопросов, и они, конечно, будут требовать программного, четкого и вдумчивого решения. Это кропотливая работа».