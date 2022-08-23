Жители одного из городов Германии выступили против антироссийской политики властей

По мнению аналитиков Financial Times, жители немецкого города поинтересовались у властей, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые выторговали себе временные отсрочки под предлогом того, что им нечем заменить российскую нефть. Недовольство горожан связано опасениями по поводу возможного закрытия завода по переработке нефти, что автоматически лишит людей средств к существованию.