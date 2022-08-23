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Жители одного из городов Германии выступили против антироссийской политики властей

23 августа 16:27
Фото: pxhere.com
В промышленном городе Шведт в Германии местные жители резко выразили свое недовольство антироссийской политикой руководства страны. Основным источником доходов здесь является нефтеперерабатывающий завод, который не может полноценно функционировать из-за запрета на ввоз нефти из РФ.

В частности, жители Шведта протестуют из-за того, что Берлин сразу запретил поставки нефти, а не использовал вариант с отсрочкой, как другие страны Евросоюза, пишет Pravda.Ru

По мнению аналитиков Financial Times, жители немецкого города поинтересовались у властей, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые выторговали себе временные отсрочки под предлогом того, что им нечем заменить российскую нефть. Недовольство горожан связано опасениями по поводу возможного закрытия завода по переработке нефти, что автоматически лишит людей средств к существованию.

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