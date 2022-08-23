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Житель Красноярска планировал организовать наркотрафик через Омск

23 августа 10:28
Фото: 1MI
Наркотические вещества он планировал поставить в Красноярск.

Житель Кемеровской области планировал через Омск организовать наркотрафик в Красноярск, но не успел. В августе сотрудники областного УФСБ России задержали наркодилера с поличным. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

У задержанного изъяли около двух килограммов синтетического наркотического вещества мефедрон, а это примерно 10 тысяч разовых наркотических доз на сумму 3 млн рублей.

На мужчину завели уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием сети интернет. Сейчас он находится под стражей. Следствие продолжается.

#Ольга Цветатий#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Наркотики#Синтетические наркотики#Наркотрафик#Полиция#Стража
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