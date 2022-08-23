Затянуло под ленту. В Омском аэропорту двухлетний ребенок едва не лишился руки

В пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России сообщили о происшествии в Омском аэропорту, во время которого пострадал двухлетний ребенок. Малыш получил травму руки: ее затянуло между транспортерной лентой и роликами рентгенотелевизионной установки.
В результате мальчик получил ушиб сустава левого предплечья, угрозы для жизни и здоровья нет, уточнили в ведомстве.
Несмотря на то, что все закончилось хорошо, Омский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ проведет доследственную проверку и выяснит причины и обстоятельства случившегося. После проверки будет принято процессуальное решение.