Затянуло под ленту. В Омском аэропорту двухлетний ребенок едва не лишился руки

Несмотря на то, что все закончилось хорошо, Омский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ проведет доследственную проверку и выяснит причины и обстоятельства случившегося. После проверки будет принято процессуальное решение.