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Затянуло под ленту. В Омском аэропорту двухлетний ребенок едва не лишился руки

23 августа 05:32
Фото: 1MI

Двухлетний ребенок травмировался на сканере в омском аэропорту

Маленького ребенка осмотрел врач, он получил несколько травм.

В пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России сообщили о происшествии в Омском аэропорту, во время которого пострадал двухлетний ребенок. Малыш получил травму руки: ее затянуло между транспортерной лентой и роликами рентгенотелевизионной установки.

В результате мальчик получил ушиб сустава левого предплечья, угрозы для жизни и здоровья нет, уточнили в ведомстве.

Несмотря на то, что все закончилось хорошо, Омский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ проведет доследственную проверку и выяснит причины и обстоятельства случившегося. После проверки будет принято процессуальное решение.  

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Аэропорт#Ребенок
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