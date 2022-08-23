Выбора не было. В Омске нашли подрядчика для ремонта гимназии № 88

В пресс-службе мэрии Омска рассказали о результатах торгов по поиску подрядчика, который отремонтирует здание гимназии № 88. Здание закрыли три года назад, еще год будет идти ремонт.
Сообщается, что на торги заявилась только одна компания — ООО СПК «Артсервис». Организация согласилась провести капремонт за 163.3 млн рублей. Срок окончания работ — до 27 сентября 2023 года.
Во время ремонта в здании усилят фундамент, стены, перекрытия и перегородки лестниц. Также будут отремонтированы фасад и кровля, обновлены покрытия и площадки школы.