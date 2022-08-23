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Выбора не было. В Омске нашли подрядчика для ремонта гимназии № 88

23 августа 12:09
Фото: 1MI

В Омске нашли подрядчика для капремонта гимназии № 88

На торги заявилась только одна фирма.

В пресс-службе мэрии Омска рассказали о результатах торгов по поиску подрядчика, который отремонтирует здание гимназии № 88. Здание закрыли три года назад, еще год будет идти ремонт.

Сообщается, что на торги заявилась только одна компания — ООО СПК «Артсервис». Организация согласилась провести капремонт за 163.3 млн рублей. Срок окончания работ — до 27 сентября 2023 года.

Во время ремонта в здании усилят фундамент, стены, перекрытия и перегородки лестниц. Также будут отремонтированы фасад и кровля, обновлены покрытия и площадки школы.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Торги#Школа#Капремонт#Гимназия#Ремонт
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