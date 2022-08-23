Внимание, опасность! Омских водителей предупредили о задымлении на трассе

Госавтоинспекция предупреждает водителей о плохой видимости на участке трассы Тюмень – Омск от 428до 432 км. В ведомстве уточнили, что видимость ухудшилась из-за дыма.
Водителей просят проезжать задымленный участок дороги осторожно, снижать скорость и не совершать никаких маневров, чтобы не допустить аварий. В ведомстве отметили, что если ДТП все-таки произойдет, то следует включить «аварийку», чтобы другие машины могли это заметить.
Сейчас на этом участке трассы несут службу экипажи ДПС. Они следят за движением транспорта и предупреждают водителей о том, как следует ехать через задымленный участок дороги.