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Внимание, опасность! Омских водителей предупредили о задымлении на трассе

23 августа 03:24
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Участок трассы Тюмень — Омск затянуло дымом

Участок трассы Тюмень — Омск оказался сильно задымлен.

Госавтоинспекция предупреждает водителей о плохой видимости на участке трассы Тюмень – Омск от 428до 432 км. В ведомстве уточнили, что видимость ухудшилась из-за дыма.

Водителей просят проезжать задымленный участок дороги осторожно, снижать скорость и не совершать никаких маневров, чтобы не допустить аварий. В ведомстве отметили, что если ДТП все-таки произойдет, то следует включить «аварийку», чтобы другие машины могли это заметить.

Сейчас на этом участке трассы несут службу экипажи ДПС. Они следят за движением транспорта и предупреждают водителей о том, как следует ехать через задымленный участок дороги.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Трасса#ГИБДД
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