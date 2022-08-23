Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Виновниками происшествия с оголенным проводом в Омске оказались похитители кабеля

23 августа 04:52
Фото: 1MI
Собственник не демонтировал кабель, отключенный сетевой организацией, и поставил под угрозу безопасность окружающих.

В АО «Омскэлектро» разобрались в причинах несчастного случая, когда на улице 4-я Кировская, 34 омичка наткнулась на оголенный провод на земле и погибли две ее собаки.

Электрики незамедлительно провели обследование и выяснили, что к жилому дому от опоры подходят два вводных кабеля напряжением 220В и 380В. При этом сетевая организация отключила ввод на 220В, а собственник не демонтировал кабель, что является грубейшим нарушением норм безопасности.

Предположительно, главной причиной такой небрежности стала попытка хищения медного провода неизвестными.

«Старый медный провод, который в результате старения уже практически не имел изоляции, слетел с изолятора дома и упал на землю, коснувшись при этом на опоре проводов, находящихся под напряжением, что и явилось причиной случившегося», — сообщил главный инженер ЛРЭС Александр Аксенов.
Фото: АО "Омскэлектро"

Чтобы не допустить повторения подобных случаев, персонал АО«Омскэлектро» организовал осмотры ЛЭП.

АО«Омскэлектро» предупреждает, что электроэнергия — источник повышенной опасности, а попытки хищения электроэнергии, кабеля или цветных металлов в электроустановках могут привести к необратимым последствиям для человека.

Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10