Виновниками происшествия с оголенным проводом в Омске оказались похитители кабеля

Posted 23 августа 2022, 04:52
Published 23 августа 2022, 04:52
Modified 1 сентября 2022, 19:45
Updated 1 сентября 2022, 19:45
В АО «Омскэлектро» разобрались в причинах несчастного случая, когда на улице 4-я Кировская, 34 омичка наткнулась на оголенный провод на земле и погибли две ее собаки.
Электрики незамедлительно провели обследование и выяснили, что к жилому дому от опоры подходят два вводных кабеля напряжением 220В и 380В. При этом сетевая организация отключила ввод на 220В, а собственник не демонтировал кабель, что является грубейшим нарушением норм безопасности.
Предположительно, главной причиной такой небрежности стала попытка хищения медного провода неизвестными.
«Старый медный провод, который в результате старения уже практически не имел изоляции, слетел с изолятора дома и упал на землю, коснувшись при этом на опоре проводов, находящихся под напряжением, что и явилось причиной случившегося», — сообщил главный инженер ЛРЭС Александр Аксенов.
Чтобы не допустить повторения подобных случаев, персонал АО«Омскэлектро» организовал осмотры ЛЭП.
АО«Омскэлектро» предупреждает, что электроэнергия — источник повышенной опасности, а попытки хищения электроэнергии, кабеля или цветных металлов в электроустановках могут привести к необратимым последствиям для человека.