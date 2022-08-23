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Posted 23 августа 2022, 04:52

Published 23 августа 2022, 04:52

Modified 1 сентября 2022, 19:45

Updated 1 сентября 2022, 19:45

Виновниками происшествия с оголенным проводом в Омске оказались похитители кабеля

Виновниками происшествия с оголенным проводом в Омске оказались похитители кабеля

23 августа 2022, 04:52
Фото: 1MI.
Собственник не демонтировал кабель, отключенный сетевой организацией, и поставил под угрозу безопасность окружающих.

В АО «Омскэлектро» разобрались в причинах несчастного случая, когда на улице 4-я Кировская, 34 омичка наткнулась на оголенный провод на земле и погибли две ее собаки.

Электрики незамедлительно провели обследование и выяснили, что к жилому дому от опоры подходят два вводных кабеля напряжением 220В и 380В. При этом сетевая организация отключила ввод на 220В, а собственник не демонтировал кабель, что является грубейшим нарушением норм безопасности.

Предположительно, главной причиной такой небрежности стала попытка хищения медного провода неизвестными.

«Старый медный провод, который в результате старения уже практически не имел изоляции, слетел с изолятора дома и упал на землю, коснувшись при этом на опоре проводов, находящихся под напряжением, что и явилось причиной случившегося», — сообщил главный инженер ЛРЭС Александр Аксенов.

Чтобы не допустить повторения подобных случаев, персонал АО«Омскэлектро» организовал осмотры ЛЭП.

АО«Омскэлектро» предупреждает, что электроэнергия — источник повышенной опасности, а попытки хищения электроэнергии, кабеля или цветных металлов в электроустановках могут привести к необратимым последствиям для человека.

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