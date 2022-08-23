Виновниками происшествия с оголенным проводом в Омске оказались похитители кабеля

Электрики незамедлительно провели обследование и выяснили, что к жилому дому от опоры подходят два вводных кабеля напряжением 220В и 380В. При этом сетевая организация отключила ввод на 220В, а собственник не демонтировал кабель, что является грубейшим нарушением норм безопасности.