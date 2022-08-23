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В РФ предложили страховать граждан от потери дохода за счет НДФЛ

23 августа 10:12
Фото: 1MI
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой ввести новый вид обязательного страхования для россиян. По мнению экспертов, данная мера даст возможность защитить граждан от безработицы.

С этим предложением представители ФНПР обратились в Министерство труда и социальной защиты, пишет iz.ru со ссылкой на ТАСС.

В обращении уточняется, что финансирование расходов на страхование может осуществляться за счет средств, уплачиваемых работниками в виде одного-полутора процентов налога на доходы физических лиц (НДФЛ), при этом данный вид страхования должен стать обязательным для всех, включая самозанятых. Страховщиком предлагается сделать Фонд пенсионного и социального страхования, который учредят 1 января 2023 года. По мнению авторов инициативы, это поможет защитить россиян в случаях невыплаты заработной платы или при потере работы.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя эту идею, отметил, что она в рамках мирового тренда, и в ряде зарубежных стран такая система работает, хотя и частично. Остапкович заявил, что можно провести пилотный проект в двух-трех регионах, чтобы понимать, как это все будет происходить, но необходимо четко прописать в документах, с какого момента страхование будет действовать, а также отрегулировать другие нюансы, резюмировал эксперт.

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