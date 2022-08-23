В РФ предложили страховать граждан от потери дохода за счет НДФЛ

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя эту идею, отметил, что она в рамках мирового тренда, и в ряде зарубежных стран такая система работает, хотя и частично. Остапкович заявил, что можно провести пилотный проект в двух-трех регионах, чтобы понимать, как это все будет происходить, но необходимо четко прописать в документах, с какого момента страхование будет действовать, а также отрегулировать другие нюансы, резюмировал эксперт.