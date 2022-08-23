В РФ предложили страховать граждан от потери дохода за счет НДФЛ

С этим предложением представители ФНПР обратились в Министерство труда и социальной защиты, пишет iz.ru со ссылкой на ТАСС.
В обращении уточняется, что финансирование расходов на страхование может осуществляться за счет средств, уплачиваемых работниками в виде одного-полутора процентов налога на доходы физических лиц (НДФЛ), при этом данный вид страхования должен стать обязательным для всех, включая самозанятых. Страховщиком предлагается сделать Фонд пенсионного и социального страхования, который учредят 1 января 2023 года. По мнению авторов инициативы, это поможет защитить россиян в случаях невыплаты заработной платы или при потере работы.
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя эту идею, отметил, что она в рамках мирового тренда, и в ряде зарубежных стран такая система работает, хотя и частично. Остапкович заявил, что можно провести пилотный проект в двух-трех регионах, чтобы понимать, как это все будет происходить, но необходимо четко прописать в документах, с какого момента страхование будет действовать, а также отрегулировать другие нюансы, резюмировал эксперт.