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В Омской области 700 человек едва не заразились опаснейшими инфекциями после прогулки

23 августа 07:11
Фото: 1MI

В Омской области клещи покусали почти 5 400 человек

Зараженных клещей насчитали всего около 15%.

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора рассказали о ситуации с клещами на территории региона. К 22 августа от укусов этих членистоногих пострадали 5 377 человек, но не каждый снятый с них клещ оказался заражен опасной инфекцией. Отмечается, что из 5 377 пострадавших оказался 1 731 ребенок. 

В лаборатории специалисты исследовали 99% снятых с омичей клещей, и порядка 5% паукообразных оказались заражены энцефалитом, еще 7.9% клещей - боррелиями, 0.8% клещей - эрлихиозом и 0.7% - анаплазмозом человека. В общей сложности это порядка 700 человек.

В ведомстве добавили, что среди найденных на природе клещей только 0.4% были заражены энцефалитом. При этом акарицидная обработка в этом году прошла на площади 2 369.7 га.

Для защиты от заражения инфекциями после контакта с клещами более 80 тыс омичей поставили прививки против клещевого энцефалита. 

Чтобы не подцепить клеща на природе, омичей просят соблюдать меры профилактики. 

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Клещ#Насекомые#Болезнь
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