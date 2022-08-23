В Омской области 700 человек едва не заразились опаснейшими инфекциями после прогулки

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора рассказали о ситуации с клещами на территории региона. К 22 августа от укусов этих членистоногих пострадали 5 377 человек, но не каждый снятый с них клещ оказался заражен опасной инфекцией. Отмечается, что из 5 377 пострадавших оказался 1 731 ребенок.