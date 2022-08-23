Напомним, рестораны «Макдоналдс» в Омске закрылись в марте 2022 года. Позже их выкупил российский предприниматель, теперь они работают под брендом «Вкусно — и точка». Первые обновленные рестораны в Москве открылись 12 июня, в Омске же рестораны открылись с небольшой задержкой, 18 июля 2022 года.