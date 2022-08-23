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В Омске откроется еще один ресторан «Вкусно — и точка»

23 августа 08:25
Фото: 1MI
Новый ресторан откроется на фудкорте омской МЕГИ.

В Омске продолжают открываться рестораны бренда «Вкусно — и точка», который пришел на смену «Макдоналдсу». Как сообщили Городу55 в пресс-службе омской МЕГИ, через неделю случится открытие еще одного ресторана быстрого питания.

Уточняется, что ресторан «Вкусно — и точка» на фудкорте омской МЕГИ откроется в следующий вторник, 30 августа.

Напомним, рестораны «Макдоналдс» в Омске закрылись в марте 2022 года. Позже их выкупил российский предприниматель, теперь они работают под брендом «Вкусно — и точка». Первые обновленные рестораны в Москве открылись 12 июня, в Омске же рестораны открылись с небольшой задержкой, 18 июля 2022 года.

Сейчас в городе работают рестораны на проспекте Маркса и в ТК «Фестиваль», позже «Вкусно — и точка» должен открыться на проспекте Мира.

#Город#Новости#Омск#Омская область#Вкусно и точка#Макдоналдс#Мега#Ольга Акамова
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