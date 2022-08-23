В Омске продолжают открываться рестораны бренда «Вкусно — и точка», который пришел на смену «Макдоналдсу». Как сообщили Городу55 в пресс-службе омской МЕГИ, через неделю случится открытие еще одного ресторана быстрого питания.
Уточняется, что ресторан «Вкусно — и точка» на фудкорте омской МЕГИ откроется в следующий вторник, 30 августа.
Напомним, рестораны «Макдоналдс» в Омске закрылись в марте 2022 года. Позже их выкупил российский предприниматель, теперь они работают под брендом «Вкусно — и точка». Первые обновленные рестораны в Москве открылись 12 июня, в Омске же рестораны открылись с небольшой задержкой, 18 июля 2022 года.
Сейчас в городе работают рестораны на проспекте Маркса и в ТК «Фестиваль», позже «Вкусно — и точка» должен открыться на проспекте Мира.