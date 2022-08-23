В Омске назвали виновников падения остановки на ребенка во время урагана

Остановка опрокинулась на ребенка, тот получил травму руки и предплечья. В ведомстве отмечают, что серьезного вреда здоровью это не нанесло. Остановку обследовали и выяснили, что там не хватает посадочной площадки, скамьи и дорожных знаков.