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В Омске назвали виновников падения остановки на ребенка во время урагана

23 августа 04:42
Фото: 1MI

Прокуратура выдала предписание за падение остановки на подростка в Омске

Трамвайная остановка рухнула на подростка из-за шквалистого ветра 6 мая.

Прокуратура провела проверку после того, как 6 мая на трамвайной остановке «Котельникова» на подростка упал остановочный павильон. Такая ситуация произошла из-за сильного ветра. В тот день в городе бушевали пыльная буря и пожары.

Остановка опрокинулась на ребенка, тот получил травму руки и предплечья. В ведомстве отмечают, что серьезного вреда здоровью это не нанесло. Остановку обследовали и выяснили, что там не хватает посадочной площадки, скамьи и дорожных знаков.

Прокуратура внесла представление «Управлению дорожного хозяйства и благоустройства». Его рассмотрели и устранили нарушения, а также крепко зафиксировали остановку.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Автобусные остановки#Подросток
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