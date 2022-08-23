В Омске назвали виновников падения остановки на ребенка во время урагана

Прокуратура провела проверку после того, как 6 мая на трамвайной остановке «Котельникова» на подростка упал остановочный павильон. Такая ситуация произошла из-за сильного ветра. В тот день в городе бушевали пыльная буря и пожары.
Остановка опрокинулась на ребенка, тот получил травму руки и предплечья. В ведомстве отмечают, что серьезного вреда здоровью это не нанесло. Остановку обследовали и выяснили, что там не хватает посадочной площадки, скамьи и дорожных знаков.
Прокуратура внесла представление «Управлению дорожного хозяйства и благоустройства». Его рассмотрели и устранили нарушения, а также крепко зафиксировали остановку.