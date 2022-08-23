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В Москве таксист сбил водителей бетономешалок

23 августа 10:59
Фото: 1MI
Виновник ДТП скрылся с места.

На северо-востоке Москвы таксист снес двух водителей бетономешалок, после чего скрылся с места происшествия, пишет 360tv.ru, ссылаясь на источник в городских экстренных службах. Пострадавшие в ДТП мужчины живы.

На улице Станционной бетономешалка остановилась у обочины в связи с поломкой. На помощь к водителю прибыл его коллега на другой бетономешалке, мужчины приступили к починке машины. В этот момент на них наехал автомобиль такси, водитель которого после случившегося не остановился и покинул место происшествия, сбив зеркало автомобиля, стоявшего рядом.

Водители бетономешалок получили в результате ДТП травмы, точных данных об их состоянии пока нет. 

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