В Москве таксист сбил водителей бетономешалок

На улице Станционной бетономешалка остановилась у обочины в связи с поломкой. На помощь к водителю прибыл его коллега на другой бетономешалке, мужчины приступили к починке машины. В этот момент на них наехал автомобиль такси, водитель которого после случившегося не остановился и покинул место происшествия, сбив зеркало автомобиля, стоявшего рядом.