В Москве таксист сбил водителей бетономешалок

На северо-востоке Москвы таксист снес двух водителей бетономешалок, после чего скрылся с места происшествия, пишет 360tv.ru, ссылаясь на источник в городских экстренных службах. Пострадавшие в ДТП мужчины живы.
На улице Станционной бетономешалка остановилась у обочины в связи с поломкой. На помощь к водителю прибыл его коллега на другой бетономешалке, мужчины приступили к починке машины. В этот момент на них наехал автомобиль такси, водитель которого после случившегося не остановился и покинул место происшествия, сбив зеркало автомобиля, стоявшего рядом.
Водители бетономешалок получили в результате ДТП травмы, точных данных об их состоянии пока нет.