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В Белгородской области сохраняется высокий уровень террористической угрозы

23 августа 09:51
Фото: 1MI
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в части региона, граничащей с Украиной, решено продлить высокий (желтый) уровень террористической опасности на срок до 7 сентября.

Также до этой даты в регионе продлен запрет на запуск всей пиротехники. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Telegram-канал главы области. 

Напомним, высокий уровень террористической опасности был введен в Белгородской области в начале апреля этого года, а затем неоднократно продлевался из-за частых случаев обстрела приграничных с Украиной территорий региона.

В рамках действующего режима ученики школ в девяти районах Белгородской области, которые располагаются в пятикилометровой зоне от украинской границы, с начала учебного года будут обучаться в дистанционном формате.

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