В Белгородской области сохраняется высокий уровень террористической угрозы

Также до этой даты в регионе продлен запрет на запуск всей пиротехники. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Telegram-канал главы области.
Напомним, высокий уровень террористической опасности был введен в Белгородской области в начале апреля этого года, а затем неоднократно продлевался из-за частых случаев обстрела приграничных с Украиной территорий региона.
В рамках действующего режима ученики школ в девяти районах Белгородской области, которые располагаются в пятикилометровой зоне от украинской границы, с начала учебного года будут обучаться в дистанционном формате.