Транспорт не для всех. Омичей обяжут получать права для езды на электросамокате

Если электросамокат все же признают транспортным средством, то, вероятнее всего, его включат в категорию «М» наравне с мопедами и скутерами. Предполагается, что в этом случае омичам придется получать права для управления таким транспортом. Это должно снизить аварийность на дорогах, считают в ГИБДД.