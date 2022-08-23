Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Транспорт не для всех. Омичей обяжут получать права для езды на электросамокате

23 августа 09:51
Фото: 1MI

Омичей обяжут сдавать на права для поездок на электросамокатах

Новый федеральный закон уже разрабатывают, но дата обновления правил пока неизвестна.

В Омской области собираются изменить правила пользования электросамокатами: из-за высокой травмоопасности и способности самокатов набирать скорость до 20 км/ч их собираются признать отдельным транспортным средством, а значит, омичам придется получать права на управление электросамокатами.

Об этом в программе «Актуальное интервью» в эфире «Россия 1» сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Омской области Наталья Бобылева.

«Над этим вопросом работают несколько лет. Механическое транспортное средство должно ограничиваться, в том числе и мощностью. Электросамокаты, которые развивают скорость до 20 км/ч, должны рассматриваться как транспортное средство», — объяснила Бобылева в эфире программы.

Если электросамокат все же признают транспортным средством, то, вероятнее всего, его включат в категорию «М» наравне с мопедами и скутерами. Предполагается, что в этом случае омичам придется получать права для управления таким транспортом. Это должно снизить аварийность на дорогах, считают в ГИБДД.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омск#Самокаты в законе#Самокаты#Самокат#Электросамокат#Права#Авария#ДТП
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10