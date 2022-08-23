Транспорт не для всех. Омичей обяжут получать права для езды на электросамокате

В Омской области собираются изменить правила пользования электросамокатами: из-за высокой травмоопасности и способности самокатов набирать скорость до 20 км/ч их собираются признать отдельным транспортным средством, а значит, омичам придется получать права на управление электросамокатами.
Об этом в программе «Актуальное интервью» в эфире «Россия 1» сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Омской области Наталья Бобылева.
«Над этим вопросом работают несколько лет. Механическое транспортное средство должно ограничиваться, в том числе и мощностью. Электросамокаты, которые развивают скорость до 20 км/ч, должны рассматриваться как транспортное средство», — объяснила Бобылева в эфире программы.
Если электросамокат все же признают транспортным средством, то, вероятнее всего, его включат в категорию «М» наравне с мопедами и скутерами. Предполагается, что в этом случае омичам придется получать права для управления таким транспортом. Это должно снизить аварийность на дорогах, считают в ГИБДД.