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Строительство нового бизнес-отеля в Омске подорожало в три раза

23 августа 12:30
Фото: 1MI
Сроки сдачи объекта затягиваются на четыре месяца.

Бизнес-отель Cosmos на набережной Тухачевского существенно вырос в цене. Изначальная стоимость проекта составляла 976,1 млн рублей, а выросла до 2,6 млрд. Причины этого в компании не прокомментировали, сообщает NGS55.RU.

В областном министерстве экономики подтвердили эту информацию. Возможно, проект подорожал из-за увеличения стоимости на строительные и отделочные материалы.

Кроме того, сроки сдачи четырехзвездочного отеля прилично затягиваются. В паспорте объекта отмечено, что строительство должно быть окончено в этом месяце. Но сейчас готовность отеля составляет всего 73%. Вводить в эксплуатацию его планируют в конце 2022-го — начале 2023 года.

#Ольга Цветатий#Общество#Экономика#Город#Новости#Омск#Строительство#Отель#Цены#Стройка
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