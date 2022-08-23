Кроме того, сроки сдачи четырехзвездочного отеля прилично затягиваются. В паспорте объекта отмечено, что строительство должно быть окончено в этом месяце. Но сейчас готовность отеля составляет всего 73%. Вводить в эксплуатацию его планируют в конце 2022-го — начале 2023 года.