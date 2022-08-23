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Смертельные знаки. В Омске водитель погиб, врезавшись в столб

23 августа 06:29
Фото: 55.мвд.рф

В Омске водитель внезапно погиб после аварии с дорожным знаком

Мужчина не справился с управлением и влетел в металлический столб.

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали о смертельной аварии, которая случилась накануне вечером в Кировском округе Омска. 59-летний водитель автомобиля Mazda ехал по улице Дергачева, и на перекрестке с улицей Чистой въехал в дорожный знак.

После столкновения машина съехала в кювет. Обошлось без опрокидываний, однако в результате аварии водитель получил серьезные травмы. На место прибыли медики, и по пути в больницу мужчина скончался в карете скорой помощи.

Началась проверка, во время которой станут известны все обстоятельства аварии. 

Фото: 55.мвд.рф
#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Авария#ДТП#Знак
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