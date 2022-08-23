Смертельные знаки. В Омске водитель погиб, врезавшись в столб

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали о смертельной аварии, которая случилась накануне вечером в Кировском округе Омска. 59-летний водитель автомобиля Mazda ехал по улице Дергачева, и на перекрестке с улицей Чистой въехал в дорожный знак.