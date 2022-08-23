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Сбер: Дефолтов по кредитам у организаций из фундаментальных отраслей не произошло

23 августа 13:44
Фото: pxhere
В Сбербанке пояснили ситуацию с дефолтами и запросами на реструктуризацию долга. От крупных отечественных компаний из базовых экономических отраслей таких заявлений не поступало.

Крупные клиенты из области металлургии, нефтедобычи и других фундаментальных отраслей экономики в финансовом плане устойчивы, информирует NewsNN.ru. Такую стабильность в значительной мере обеспечивает им грамотная ценовая конъюнктура на базовые виды сырья. Это помогает компенсировать увеличившиеся расходы на логистику и переориентирование поставок некоторых категорий товаров. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Зампред уточнил, что в 2022 году крупный бизнес не передавал свои объекты из-за дефолта по кредиту или отсутствия целесообразности реструктуризации долга. Попов все же не исключает возможности, что такое может произойти к концу года. Однако это не станет массовым явлением.

Анатолий Попов напомнил, что все инвестпроекты самых крупных клиентов банка были приостановлены на 2-3 месяца. Речь идет о проектах, которые Сбербанк начал финансировать до февраля этого года. После ревизии проектов финансирование возобновилось.

Из сообщения Попова стало известно и о финансовом состоянии авиакомпаний России в условиях санкций. Зампред охарактеризовал его как удовлетворительное. Следует отметить, что сфера авиации стала одной из наиболее пострадавших отраслей из-за введения западных санкций.

За счет развития внутреннего туризма ситуацию отчасти удалось стабилизировать. В летний сезон авиарейсы были заполнены почти на сто процентов. В частности, Попов рассказал об авиакомпании UTair, которая ранее подавала в банк заявления на реструктуризацию долга, а сейчас исправно вносит платежи по всем финансовым обязательствам.

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