Сбер: Дефолтов по кредитам у организаций из фундаментальных отраслей не произошло

Крупные клиенты из области металлургии, нефтедобычи и других фундаментальных отраслей экономики в финансовом плане устойчивы, информирует NewsNN.ru. Такую стабильность в значительной мере обеспечивает им грамотная ценовая конъюнктура на базовые виды сырья. Это помогает компенсировать увеличившиеся расходы на логистику и переориентирование поставок некоторых категорий товаров. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
Зампред уточнил, что в 2022 году крупный бизнес не передавал свои объекты из-за дефолта по кредиту или отсутствия целесообразности реструктуризации долга. Попов все же не исключает возможности, что такое может произойти к концу года. Однако это не станет массовым явлением.
Анатолий Попов напомнил, что все инвестпроекты самых крупных клиентов банка были приостановлены на 2-3 месяца. Речь идет о проектах, которые Сбербанк начал финансировать до февраля этого года. После ревизии проектов финансирование возобновилось.
Из сообщения Попова стало известно и о финансовом состоянии авиакомпаний России в условиях санкций. Зампред охарактеризовал его как удовлетворительное. Следует отметить, что сфера авиации стала одной из наиболее пострадавших отраслей из-за введения западных санкций.
За счет развития внутреннего туризма ситуацию отчасти удалось стабилизировать. В летний сезон авиарейсы были заполнены почти на сто процентов. В частности, Попов рассказал об авиакомпании UTair, которая ранее подавала в банк заявления на реструктуризацию долга, а сейчас исправно вносит платежи по всем финансовым обязательствам.