Сбер: Дефолтов по кредитам у организаций из фундаментальных отраслей не произошло

Зампред уточнил, что в 2022 году крупный бизнес не передавал свои объекты из-за дефолта по кредиту или отсутствия целесообразности реструктуризации долга. Попов все же не исключает возможности, что такое может произойти к концу года. Однако это не станет массовым явлением.