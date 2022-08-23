«Пятёрочка»: запустила акцию с «Заврами»

Для участия в акции необходимо совершить покупку в магазине «Пятёрочки» или воспользоваться сервисом «Пятёрочка Доставка». За каждые 555 рублей в чеке покупатель получит в подарок одного «Завра» – миниатюрную игрушку на присоске. «Завра» так же можно получить за покупку товаров-партнёров акции (приобрести игрушку-сувенир отдельно можно за 55 рублей).
Полная коллекция «Завры» - это 20 фигурок, среди которых 2 редкие (фирменные от «Пятёрочки» и от бренда Whiskas), а ещё 5 со спецэффектами (светящиеся в темноте). Специально для коллекционеров в продаже есть альбом для коллекционирования «Завров» с настольной игрой за 299 рублей, а также четыре вида плюшевых игрушек в виде динозавров за 399 рублей.
Кроме того, в мобильном приложении «Пятёрочка» уже вышла онлайн-игра, в которой можно выиграть реальные призы. Основные герои игры тоже динозавры, которыми нужно управлять, чтобы преодолевать различные препятствия, прятаться от надвигающегося ледника и т.д. А по пути, естественно, собирать монеты. Собранные монеты можно обменивать на бустеры. Игра имеет несколько уровней, каждый выход на новый уровень поощряется призами – дополнительными игровыми бустерами, монетками и - скидками от «Пятёрочки».
Получить дополнительные «жизни» игрок может с каждой новой покупкой в «Пятёрочке» на сумму от 555 рублей. Кроме того, за это полагается еще один подарок – в виде виртуальных «Завров». А самые активные игроки смогут принять участие в розыгрыше суперпризов, среди которых сертификаты в магазин бытовой техники и электроники, сертификаты на путешествия, смартфоны, планшеты и умные колонки. Для этого необходимо собрать несколько виртуальных динозавров и набрать определённое количество очков в сумме за все забеги.
- Мы знаем, как любят и ждут наши гости с детьми акции с подарками-игрушками. В прошлом году подобная акция стала абсолютным лидером среди аналогичных, проводимых нами ранее, по количеству игрушек, купленных за полную стоимость. Уверен, что «Завры» тоже понравятся покупателям – и не только детям, но и их родителям – благодаря интересным офферам на скидки за прохождение мобильной игры. А формат коллекционирования – это отличная возможность подарить ребёнку новое хобби и заинтересовать его новыми знаниями из истории эволюции животного мира нашей планеты, - прокомментировал директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.
Более подробную информацию об акции и правила игры можно узнать на сайте zavry.5ka.ru.