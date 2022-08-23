«Пятёрочка»: запустила акцию с «Заврами»

Получить дополнительные «жизни» игрок может с каждой новой покупкой в «Пятёрочке» на сумму от 555 рублей. Кроме того, за это полагается еще один подарок – в виде виртуальных «Завров». А самые активные игроки смогут принять участие в розыгрыше суперпризов, среди которых сертификаты в магазин бытовой техники и электроники, сертификаты на путешествия, смартфоны, планшеты и умные колонки. Для этого необходимо собрать несколько виртуальных динозавров и набрать определённое количество очков в сумме за все забеги.