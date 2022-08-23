Права для езды на самокате, новый министр ЖКК и заявки на выплаты. Омск за сегодня

Новость № 1. Политическая. Новым главой министерства энергетики и ЖКК стал Владимир Шнипко. Где он работал до этого, какое имеет образование и почему назначен на новый пост, читайте в материале ниже.
Новость № 2. Транспортная. Электросамокаты собираются признать отдельным транспортным средством. Возможно, вскоре омичам придется приобретать права для управления таким транспортом. Подробности читайте в нашем материале.
Новость № 3. Социальная. Омская мэрия начала принимать собственников квартир частично рухнувшего дома на улице 20-го Партсъезда, 53. Теперь они смогут написать заявления и получить выплаты на приобретение нового жилья. Какие документы нужны для оформления заявки, смотрите в материале ниже.