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Повод порадоваться. В Омской области внезапно потеплеет до +28 градусов

23 августа 10:25
Фото: 1MI

Омичей ждет жаркий конец августа

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали об изменениях погоды.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили о погоде в ближайшие дни. Как выяснилось, конец августа будет более приятным, чем последние несколько дней. Температура воздуха поднимется до +28 градусов, а дожди пройдут только по северу региона.

«С хорошей, без существенных осадков погоды, начинается неделя. В ближайшие три дня, 23 — 25 августа, территория Омской области будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Поэтому омичи вновь порадуются теплу и солнцу. Лишь днем 25 августа по северным районам пройдет небольшой дождь», — рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

Ночью в регионе температура воздуха может опуститься до +4 градусов, местами потеплеет до +13 градусов. Также по ночам будет высокая вероятность появления тумана.

Высокая пожарная опасность 4 класса наблюдается на 4 станциях области — Калачинск, Шербакуль, Одесское и Русская Поляна. На остальной территории 1-3 класс горимости. В ближайшие дни ситуация существенно не изменится, уточнили в УГМС.

Рекордов ближайшая неделя не сулит:  23 августа в Омске максимальная температура воздуха +34.6 градусов наблюдалась в 1999 году, а минимальная +2.2 градусов была в этот день в 1978 году.

#Ольга Акамова#Город#Погода#Новости#Омск#Омская область#Лето#Потепление#Синоптики
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