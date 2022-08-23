Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили о погоде в ближайшие дни. Как выяснилось, конец августа будет более приятным, чем последние несколько дней. Температура воздуха поднимется до +28 градусов, а дожди пройдут только по северу региона.
«С хорошей, без существенных осадков погоды, начинается неделя. В ближайшие три дня, 23 — 25 августа, территория Омской области будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Поэтому омичи вновь порадуются теплу и солнцу. Лишь днем 25 августа по северным районам пройдет небольшой дождь», — рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
Ночью в регионе температура воздуха может опуститься до +4 градусов, местами потеплеет до +13 градусов. Также по ночам будет высокая вероятность появления тумана.
Высокая пожарная опасность 4 класса наблюдается на 4 станциях области — Калачинск, Шербакуль, Одесское и Русская Поляна. На остальной территории 1-3 класс горимости. В ближайшие дни ситуация существенно не изменится, уточнили в УГМС.
Рекордов ближайшая неделя не сулит: 23 августа в Омске максимальная температура воздуха +34.6 градусов наблюдалась в 1999 году, а минимальная +2.2 градусов была в этот день в 1978 году.