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Омские предприниматели поставляли в детские сады и школы просроченное молоко

23 августа 09:01
Фото: 1MI
Недобросовестные бизнесмены понесут наказание.

Региональный Россельхознадзор уличил трех омских предпринимателей в поставках некачественных молочных продуктов в детские сады, школы и больницы. Об этом сообщила пресс-службе ведомства.

Специалисты взяли на проверку 36 проб. В итоге в семи из них обнаружили фальсификат. Брак поставляли ИП Варавва В.Д., ИП Шеломенцева Т.А. и ООО «Сияние». Всех нарушителей ждет наказание.

Отметим, что с начала года было выявлено около 98-ми таких нарушений. Главными ошибками отмечены несоответствие маркировок, сроков годности и реализации, а также расхождения в декларации.

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Школа#Больницы#Детский сад#Предприниматель#Нарушения
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