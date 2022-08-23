Омские предприниматели поставляли в детские сады и школы просроченное молоко

Региональный Россельхознадзор уличил трех омских предпринимателей в поставках некачественных молочных продуктов в детские сады, школы и больницы. Об этом сообщила пресс-службе ведомства.
Специалисты взяли на проверку 36 проб. В итоге в семи из них обнаружили фальсификат. Брак поставляли ИП Варавва В.Д., ИП Шеломенцева Т.А. и ООО «Сияние». Всех нарушителей ждет наказание.
Отметим, что с начала года было выявлено около 98-ми таких нарушений. Главными ошибками отмечены несоответствие маркировок, сроков годности и реализации, а также расхождения в декларации.