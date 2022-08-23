Омичи дышали букетом выбросов во время режима «черного неба»

Сегодня ночью, 23 августа, в Омске объявили о наступлении режима неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Во время него вредные вещества плохо рассеиваются. Из-за этого омичи могли чувствовать неприятные запахи. Так и вышло.