Омичи дышали букетом выбросов во время режима «черного неба»

Сегодня ночью, 23 августа, в Омске объявили о наступлении режима неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Во время него вредные вещества плохо рассеиваются. Из-за этого омичи могли чувствовать неприятные запахи. Так и вышло.
В паблике «Проект «Дыши» Омск» горожане рассказали, что почувствовали, как город накрыли запахи гари, жженой резины и химии. Сильная вонь чувствовалась на улицах Светловской, Полторацкого, 10-й Чередовой, 22 Апреля и даже в районе парка 30-летия ВЛКСМ.