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Омичи дышали букетом выбросов во время режима «черного неба»

23 августа 01:30
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на ночные запахи гари и химии

Вечером и ночью в городе чувствовались неприятные запахи.

Сегодня ночью, 23 августа, в Омске объявили о наступлении режима неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Во время него вредные вещества плохо рассеиваются. Из-за этого омичи могли чувствовать неприятные запахи. Так и вышло.

В паблике «Проект «Дыши» Омск» горожане рассказали, что почувствовали, как город накрыли запахи гари, жженой резины и химии. Сильная вонь чувствовалась на улицах Светловской, Полторацкого, 10-й Чередовой, 22 Апреля и даже в районе парка 30-летия ВЛКСМ.

Фото: Город55
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы#Соцсети
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