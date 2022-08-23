Омича оставили без льгот из-за несуществующих долгов за коммуналку

Прокуратура внесла представление директору «ОмскВодоканала», после рассмотрения которого сбой устранили, а данные о задолженности исключили. Прокуратура направила соответствующую информацию в МФЦ, чтобы мужчина снова мог получать льготы. Сейчас меры социальной поддержки восстановили.