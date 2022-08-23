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Омича оставили без льгот из-за несуществующих долгов за коммуналку

23 августа 06:11
Фото: 1MI
На сайте поставщика услуг появился «баг», из-за чего на омича повесили долги.

Прокуратура провела проверку после жалобы омича, который перестал получать меры социальной поддержке по оплате жилья и коммунальных услуг. Подобные меры приняли из-за наличия долгов.

Однако, как выяснила прокуратура, у мужчины не было никакой задолженности. А информация о долге на сайте ГИС ЖКХ появилась из-за недостоверных сведений программного обеспечения.

Прокуратура внесла представление директору «ОмскВодоканала», после рассмотрения которого сбой устранили, а данные о задолженности исключили. Прокуратура направила соответствующую информацию в МФЦ, чтобы мужчина снова мог получать льготы. Сейчас меры социальной поддержки восстановили.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#ЖКХ#Долги
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