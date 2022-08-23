Можно ли пересмотреть итоги приватизации и вернуть отданное

«Оценка большинства приватизируемых предприятий по сегодняшним мерками оказалась очень низкой. Однако, нельзя забывать в каких условиях шла приватизация. В стране не было банков или структур со значительными финансовыми ресурсами, такими, чтобы играть на повышение цены приватизируемых объектов, - объяснил он. - В ряде случаев и цены как таковой было не определить: сколько стоила земля в Москве, которую боле 70 лет никто не покупал и не продавал? Наконец, на момент приватизации было мало иностранных инвесторов, которые обычно поднимают цены активов – они пришли в Россию и цены на активы выросли в конце 1990-х и первой половине 2000-х гг. Тогда уже можно было говорить о какой-то взвешенной оценке бизнесов и имущества».