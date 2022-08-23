Можно ли пересмотреть итоги приватизации и вернуть отданное

Несколько лет назад ВЦИОМ выяснил, что 73% россиян плохо относятся к приватизации, которая прошла в 90-х годах. К юбилею приватизации «Новые Известия» пообщались с экспертами и узнали, можно ли все вернуть и сделать правильно.
Некоторое время назад Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова с требованием взыскать 2 млрд рублей за то, что банкир назвал его вором. Тиньков считает, что эти люди получили активы слишком дешево, а государство не получило особого дохода от приватизации из-за инфляции.
Декан факультета экономки и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная привела примеры, которые объяснили, что в то время активы уходили в новые руки буквально за копейки. По ее словам, активы, которые продавали во время приватизации, оценили по балансовой стоимости по состоянию на 1 января 1992 года. Эта стоимость иногда была в десятки раз ниже реальной. По некоторым подсчетам, страна недополучила в результате приватизации около 1.3 трлн рублей.
Именно так в 1995 году Владимир Потанин и Михаил Прохоров через «ОНЭКСИМ Банк» стали владельцами «Норникеля» с годовой прибылью в $1.5 млрд и рентабельностью сделок в 70% за $170.1 млн. В 1996 году Михаил Ходорковский благодаря банку «Менатеп» получил 45% нефтяного гиганта «Юкос» за $159 млн.
Что касается недвижимости в престижных районах Москвы и Санкт-Петербурга, то ее продавали по ценам, которые не превышали 1-2 лет аренды, а самолеты Ан-72 были продали в 6 раз дешевле их остаточной балансовой стоимости. По словам директора КРОС по GR Петра Кирьяна, в стране не было свободных денег, поэтому не было другого выхода, как раздать предприятия за смешные деньги.
«Оценка большинства приватизируемых предприятий по сегодняшним мерками оказалась очень низкой. Однако, нельзя забывать в каких условиях шла приватизация. В стране не было банков или структур со значительными финансовыми ресурсами, такими, чтобы играть на повышение цены приватизируемых объектов, - объяснил он. - В ряде случаев и цены как таковой было не определить: сколько стоила земля в Москве, которую боле 70 лет никто не покупал и не продавал? Наконец, на момент приватизации было мало иностранных инвесторов, которые обычно поднимают цены активов – они пришли в Россию и цены на активы выросли в конце 1990-х и первой половине 2000-х гг. Тогда уже можно было говорить о какой-то взвешенной оценке бизнесов и имущества».
Есть мнение, что приватизация проходила под влиянием западных стран. Сторонники такой теории считают, что, если государству было невыгодно продавать все дешево, значит, на страну повлияли внешние силы. Они нашли ей подтверждение словах Владимира Путина, который в 2021 году на заседании Совета по развитию гражданского общества рассказал, что в середине 90-х годов в правительстве работали кадровые сотрудники ЦРУ, которых в дальнейшем привлекли к ответственности в США за участие в приватизации. После чего глава РСПП Александр Шохин заявил, что иностранные специалисты, консультанты и сотрудники спецслужб хотели заработать на приватизации.
Политолог Сергей Марков уверен, что без западного влияния не обошлось. Он рассказал, что участвовал в обследовании планов приватизации.
«Американцы это делали по достаточно стандартной схеме, поэтому политическая ответственность за приватизацию, наверное, лежит в маленькой степени на американцах, - рассказал эксперт. - Исследования, которые мы проводили с американцами очень четко показали, что экономическая эффективность бывших государственных предприятий, которые приватизируются, не повышается».
Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная считает, что у иностранцев тогда была возможность получить контроль над стратегическими объектами. Из-за того, что все прошло в спешке, многие инвесторы смогли получить контроль за несколькими важными предприятиями, поскольку в 1992-1993 годах не было ограничений на допуск иностранных инвесторов к приватизации.
«В аналитическом документе Счетной палаты упоминается о факте приобретения некоей американской компанией «Nic and Si Corporation» через подставную фирму пакетов акций 19 авиационных предприятий оборонно-промышленного комплекса. И подобных примеров – множество», - рассказала Екатерина Безсмертная.
В свою очередь руководитель Яндекс Кью-Сообщества «Политология» и политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Косоруков считает, что итоги приватизации – дело рук только российских чиновников.
«Приватизация проводилась Правительством РСФСР под непосредственным руководством Председателя Госкомитета России по управлению госимуществом А.Б. Чубайса. Несмотря на то, что некоторые из советников Чубайса, по словам Путина, были кадровыми сотрудниками ЦРУ, решение и руководство приватизацией осуществлялось российскими чиновниками», - объяснил он.
Зачем было проводить приватизацию, когда от нее никто не выиграл – не ясно. Директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев уверен, что подобным образом происходила борьба с политическим строем. Он считает, что молодые реформаторы были уверены, что приватизация разрушит советскую экономику, поэтому коммунисты не смогут вернуться к власти.
Артём Косоруков тоже считает, что в приватизации есть политический подтекст. Он приравнивает приватизацию к революции. В свою очередь Петр Кирьян уверен, что государство просто переложило ответственность за проблемы в управлении на новых владельцев.
В начале 2022 года лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил в Госдуме пересмотреть результаты приватизации и обязать владельцев предприятий либо доплатить, либо вернуть активы государству. А в 2020 году суд и вовсе отменил приватизацию «Башкирской содовой компании». Теперь Генпрокуратура требует признать незаконной приватизацию двух санаториев, которые принадлежат израильской копании AFI Development в Минводах и 34 санаторных комплексов, которыми владеет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Сергей Марков считает, что, если у народ считает приватизацию несправедливой, этот запрос нужно удовлетворить хотя бы частично. А Петр Кирьян утверждает, что с пересмотром приватизации все сложно.
«На моей памяти дважды парламент поднимал вопрос о «доплате» за приватизированные активы. И пока решения не найдено», - сказал он.
После выступления Миронова Владимир Путин заявил, что пересмотр невозможен. Артем Косоруков уверен, что, если у собственников изъять деньги, это навредит инвестиционному климату.