Не так давно в ее жизни случилось главное чудо: после установки кохлеарного имплантата она впервые услышала, как звучат голоса ее близких. Раньше наша героиня мечтала стать педагогом и вернуться в ансамбль, где выступала, — уже преподавателем. Или открыть собственную группу. Но недавно ее жизнь кардинально изменилась.