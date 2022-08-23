Представляем участницу проекта #безграничные_возможности2022 в номинации «Профессионалы».
Вероника Гофман родилась абсолютно неслышащей, девочке поставили неутешительный диагноз «глухота 4-й степени». Но кроме недуга, у нашей героини есть еще и особый дар — врожденный оптимизм. Благодаря этой суперспособности, она научилась полноценно жить в мире слышащих людей и общаться с другими неслышащими. В этом ей очень сильно помогло творчество. Девушка — одна из солисток ансамбля жестовой песни «Взлет».
«Из жестового пения я научилась хорошо говорить, артикулировать губами, — вспоминает Вероника. — Я научилась общаться с глухими, до этого общалась в основном только со слышащими. Хорошо освоила русский жестовый язык. Там, конечно, были сложные движения. Но я с этим справилась. Теперь я могу общаться с глухими, со слышащими — со всеми. Могу обучать, работать. У меня появилась уверенность в себе, я стала смелой».
Не так давно в ее жизни случилось главное чудо: после установки кохлеарного имплантата она впервые услышала, как звучат голоса ее близких. Раньше наша героиня мечтала стать педагогом и вернуться в ансамбль, где выступала, — уже преподавателем. Или открыть собственную группу. Но недавно ее жизнь кардинально изменилась.
Вероника освоила навыки бровиста — это такой человек, который делает красивые брови. Девушка открыла собственное дело. И решилась завести страничку в соцсети, где делится советами. Изюминка в том, что мастер-классы она проводит на русском жестовом языке и помогает получить профессию неслышащим девушкам. Ее посты стали моментально набирать тысячи просмотров и попадать в рекомендации. Так Вероника неожиданно для себя стала бьюти-блогером.
«Это направление за два года работы сильно меня изменило. Я стала уверенной в себе. Я стала звездой! — смеется Вероника. — Раньше я была простой, скромной девушкой. Меня знали только друзья в Омске. Когда я открыла курс в соцсетях и начала развиваться, у меня появилось большое число подписчиков. Моя жизнь резко изменилась. Раньше планировала стать педагогом. Мне нравилось во время практики заниматься с детьми. Но проблема в том, что там очень много скучной бумажной работы. А новое дело меня очень увлекает. Мне стало легче находить общий язык с людьми. Свой курс я пока веду онлайн. Очень хочу посетить все города, где живут мои подписчики, всех их увидеть. Мечтаю обучать людей вживую».
Наша героиня признается: ее жизнь совсем не такая беззаботная, как выглядит на фото и видео на ее страничках. Особое искусство и сила женщины — отлично выглядеть несмотря ни на что. Этому главному навыку она и учит своих особенных подписчиц.
«Я сделала себе тату на руке со словом „Твори!“, — показывает наша героиня. — Эта мысль постоянно меня мотивирует. Посмотрела на эту надпись — и вперед к прекрасному будущему! Не сдаваться. Не думать о том, что говорят о тебе люди, а любить и ценить себя. Делать, что хочешь, а не то, что тебе указывают. Слушать чужих людей не надо. Ну, а если мнение хорошее, можно и прислушаться. У меня в жизни было очень много трудностей. Я счастливый человек, но у меня есть чувства. Я такой же человек, как и все, — плачу по ночам, переживаю, думаю, как жить дальше. Чтобы успокоиться, я медитирую, читаю книги, смотрю фильмы. Особенно помогает общение с друзьями. И грустные мысли уходят быстрее, чем если бы я была одна. Только так!».
Мы уверены, что наша героиня еще прославит Омскую область.
Ссылка на видео о герое: