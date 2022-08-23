Модульбанк стал продавать кофе и запустил новые сервисы для кофеен

Банк позволит клиентам в кратчайшие сроки открыть и/или расширить кофейни в рамках Cafe Store, получив доступ к закрытому маркетплейсу, сообщает newsnn.ru. Купить кофе, кофейное оборудование, расходники и прочую продукцию удастся по закупочным ценам, а это до 45% дешевле, чем в среднем по рынку. Помимо этого, можно воспользоваться услугами кофейного сомелье, который подберет уникальный кофейный бленд. Его будут продавать в одной-единственной кофейне. Также планируется проведение мастер-классов от кофейных сомелье и дегустаций для клиентов в закрытом шоуруме в столице России.
Цена подключения к Cafe Store включает в себя обучение и сертификацию работников кофейни, подготовку профессиональных бариста, поддержку в администрировании кофейни, юридическом сопровождении, ведении бухгалтерии и выстраивании продаж. Для клиентов станут доступны банковские сервисы, например расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-кассы и возможности финансирования.
Член правления Модульбанка Павел Семенов заявил, что все сервисы Cafe Store разрабатывают внутри банка. Финансовое учреждение внешним партнерам ничего не отдает. Банк следит за всем сервисным циклом, начиная от покупки оптовых партий зерна на аукционах и заканчивая обжаркой и выбором поставщиков стаканов. Благодаря Модульбанку удастся сохранить низкие цены на кофе и расходники и возводить окупаемые кофейни.
В прошлом соответствующую модель отработали на пакете услуг для таксопарков. В 2021 году Модульбанк дал старт пакету услуг “Маркетплейс”. В наши дни пакет включает полный цикл сопровождения продавцов на торговых площадках, к примеру анализ рынка, выбор ниши, оформление витрины торговой точки и карточек товаров, помощь с закупками в Китае, логистикой, сертификацией продукции и тому подобное. Весной нынешнего года стартовало направление “Мануфактура” для новых производственных организаций, а затем Cafe Store.
Для подключения к Cafe Store нужно быть клиентом Модульбанка. Счет можно завести за несколько минут в режиме реального времени и начать пользоваться платформой. Подписка на набор сервисов ежемесячно будет стоить 7 500 рублей.