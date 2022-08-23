Модульбанк стал продавать кофе и запустил новые сервисы для кофеен

Банк позволит клиентам в кратчайшие сроки открыть и/или расширить кофейни в рамках Cafe Store, получив доступ к закрытому маркетплейсу, сообщает newsnn.ru. Купить кофе, кофейное оборудование, расходники и прочую продукцию удастся по закупочным ценам, а это до 45% дешевле, чем в среднем по рынку. Помимо этого, можно воспользоваться услугами кофейного сомелье, который подберет уникальный кофейный бленд. Его будут продавать в одной-единственной кофейне. Также планируется проведение мастер-классов от кофейных сомелье и дегустаций для клиентов в закрытом шоуруме в столице России.